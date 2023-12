Décès de la légende des Pacers George McGinnis

La franchise des Pacers est en deuil ce jeudi : George McGinnis, légende locale et Hall of Famer, est décédé à l’âge de 73 ans. Il avait été victime d’un arrêt cardiaque la semaine dernière.

Son nom est synonyme avec les Pacers, et avec l’ensemble de l’État de l’Indiana qu’il a si fièrement représenté durant sa carrière.

George McGinnis, né à Indianapolis en 1950, a joué pour la célèbre équipe des Hoosiers (d’Indiana) à l’université avant de porter les couleurs des Pacers durant la première moitié des années 1970. Il a remporté deux titres ABA (1972, 1973) tout en étant élu MVP des Playoffs (1973) puis MVP et meilleur scoreur de la Ligue (1975). Après un passage chez les Philadelphia 76ers et les Denver Nuggets, McGinnis a terminé sa carrière là où elle a commencé : chez les Pacers, mais cette fois-ci en NBA.

Son numéro 30 est aujourd’hui retiré au sein de la franchise d’Indianapolis.

“Il était la définition même d’une légende du basketball à Indiana, un champion, un Hall of Famer. Mais il était plus que ça. George faisait partie de la famille. Plus que n’importe qui, il était synonyme avec notre franchise des Pacers.” – Les Pacers dans un communiqué

“Il avait la carrure de Superman” disait le grand Julius Erving. “C’était une locomotive” se rappelle George Gervin. Tournant à quasiment 30 points, 15 rebonds et 6 passes dans son prime, George McGinnis (ailier-fort) était du genre à tout détruire sur son passage. Possédant six sélections All-Star si on cumule la ABA et la NBA, ainsi que cinq sélections All-ABA/NBA, McGinnis fait partie de ces joueurs qui ont marqué le basket US des années 1970.

En 2017, George McGinnis a eu droit à son ticket pour l’immortalité en entrant au Hall of Fame.

Sources texte : Pacers / ESPN

