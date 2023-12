Expulsé face aux Suns mardi après avoir frappé Jusuf Nurkic au visage, Draymond Green vient d’être suspendu par la NBA pour une durée indéterminée. Une sanction lourde qui puise sa source dans l’historique très controversé du bonhomme. Retour sur les principaux actes antisportifs de la carrière de Draymond.

Mai 2016 : l’épisode “Steven Adams”

Nous sommes en Playoffs 2016, en pleine Finale de Conférence Ouest entre Warriors et Thunder. Lors du Game 3 à Oklahoma City, Draymond Green envoie son pied droit dans les bijoux de famille du pivot Steven Adams. Les arbitres lui donnent une Flagrant-1, qui sera plus tard transformée (après visionnage) en Flagrant-2 avec une amende de 25 000 dollars en prime. Après le match, Draymond dira que le coup de pied était involontaire, expliquant qu’il avait exagéré le contact avec Adams pour obtenir une faute…

Juin 2016 : l’épisode “LeBron James”

Trois semaines après l’épisode “Steven Adams”, c’est avec LeBron James en personne que Draymond Green s’embrouille. La scène se déroule dans les dernières minutes du Game 4 des Finales NBA 2016 opposant Cleveland à Golden State. Tombant au sol après un contact avec le King, Green tente de se relever pendant que James l’enjambe. Draymond n’apprécie pas trop le fait d’avoir les cojones du Roi sur la tête, et répond en mettant un coup mal venu à LeBron. Résultat ? Green prend une Flagrant-1 après la rencontre, ce qui lui vaudra une suspension d’un match pour accumulation de fautes flagrantes en Playoffs. La suite, on la connaît.

Octobre 2022 : l’épisode “Jordan Poole”

Alors que les Warriors sont champions en titre, Draymond Green pète un plomb en envoyant une patate à Jordan Poole lors d’un entraînement d’avant-saison. Les raisons de ce pétage de câble ? Une punchline de mauvais goût de JP, tout ça sous fond de négociations contractuelles. Cela n’excuse en rien le comportement de Green, qui exprime – c’est assez rare pour le souligner – des remords après son geste. Geste que les Warriors sanctionneront d’une simple amende (mais pas de suspension, Green décidant lui-même de rester sur la touche quelques jours), geste qui plombera l’ensemble de la saison de Golden State.

Avril 2023 : l’épisode “Domantas Sabonis”

Lors de la série du premier tour des Playoffs 2023 opposant les Warriors aux Kings, Draymond Green s’essuie les pieds sur Domantas Sabonis après un accrochage entre les deux joueurs. L’image est frappante, l’intérieur lituanien restant au sol plusieurs minutes en se tenant la poitrine. Le joueur des Warriors est logiquement expulsé pour une Flagrant-2. “On m’a retenu la jambe. Il faut bien que je pose mon pied quelque part” dira Draymond après la rencontre pour se justifier. Pas très convaincant aux yeux de la NBA, qui suspendra Green pour une rencontre.

Draymond Green and Domantas Sabonis get twisted up.

Green was issued a flagrant 2 (ejected) and Sabonis was issued a technical.

Novembre 2023 : l’épisode “Rudy Gobert”

C’est peut-être l’image la plus choquante parmi toutes celles impliquant Draymond Green. Après une altercation entre Jaden McDaniels (Wolves) et Klay Thompson (Warriors) dans un match de novembre dernier, le pivot français Rudy Gobert s’interpose, tout ça pour se faire… étrangler par Draymond. Green prend effectivement son meilleur ennemi à la gorge au cœur d’une mêlée générale. “Un comportement de clown” dira Rudy, “Je voulais prendre la défense de Klay” dira Draymond sans exprimer le moindre regret. Expulsé, le joueur des Warriors prendra cinq matchs de suspension de la part de la NBA.

Décembre 2023 : l’épisode “Jusuf Nurkic”

Le dernier épisode en date. Mardi, lors du déplacement des Warriors à Phoenix, Draymond Green frappe Jusuf Nurkic au visage alors que ce dernier défend sur lui. Il est expulsé dans la foulée pour une Flagrant-2. L’explication de Dray cette fois-ci ? “Je ne voulais pas le frapper, je voulais simplement accentuer le contact pour avoir la faute, donc c’est malheureux.” Tiens tiens, ça nous rappelle quelque chose ça. Malgré les excuses de Draymond Green en conférence de presse, le joueur des Warriors écope d’une suspension pour une durée indéterminée de la part de la NBA.

Mais aussi…

Draymond Green a été expulsé à 20 reprises durant sa carrière NBA, et se rapproche ainsi du record all-time de Rasheed Wallace (29).

Draymond Green a été suspendu un match par la NBA en mars 2023 pour avoir atteint la barre des 16 fautes techniques lors d’une seule et même saison régulière. Draymond et les arbitres, c’est pas le grand amour.

Draymond Green a été suspendu un match par les Warriors en novembre 2018 pour avoir traité son coéquipier Kevin Durant de tous les noms lors d’une fin de match houleuse chez les Clippers. Quelques mois plus tard, KD quittera les Warriors à la Free Agency.

Draymond Green a également été impliqué dans d’innombrables petites embrouilles, notamment avec Bradley Beal, James Harden, Isaiah Stewart, Michael Beasley et d’autres…

Joueur exceptionnel et membre clé de la dynastie Warriors, Draymond Green s’illustre aujourd’hui beaucoup plus par ses dérives que par ses exploits sur le parquet. Et avec lui, c’est l’ensemble de l’équipe de Golden State qui est en train de sombrer…

