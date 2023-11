Rudy Gobert revient sur le geste de Draymond Green : “C’est un comportement de clown”

Lors de la grosse bagarre entre Wolves et Warriors survenue cette nuit au début du match entre les deux équipes, Rudy Gobert s’est pris une clé d’étranglement de la part de Draymond Green. Un geste très dangereux dont on attendait la réaction devant les médias de la part du Français. Qui n’a pas mâché ses mots.

Draymond Green et Rudy Gobert ne peuvent pas se blairer. Ça, on le sait. Moqueries de l’un envers l’autre et vice-versa depuis plusieurs saisons, affrontements musclés physiquement à chaque rencontre entre les deux bonhommes. Toutefois, cette relation a pris une toute autre dimension cette nuit lorsque Draymond a effectué une prise du sommeil sur Rudy alors qu’il tentait de séparer Klay Thompson et Jaden McDaniels, son coéquipier. Une attaque loin d’être nécessaire au visionnage des images, qui a forcément provoqué la colère du pivot des Wolves.

“C’est un comportement de clown. À chaque fois que Stephen Curry ne joue pas, il ne veut pas jouer sans son gars Steph, alors il fait tout ce qu’il peut pour se faire expulser.” – Rudy Gobert

Propos recueillis par Jon Krawczynski, journaliste pour The Athletic. La réaction est bien sûr à vif, mais peut-être referme t-elle une part de vérité. En tout cas pour la première partie. Green s’est objectivement douté qu’il ne poursuivrait pas le match avec un tel geste, et même une fois Klay Thompson et Jaden McDaniels séparés, a continué à retenir Gobert quelques secondes. De quoi imaginer une action intentionnelle au delà de la situation ? Peut-être pas. Mais de quoi imaginer une sanction bien salée de la part de la NBA ? Assurément. Connu pour ses dirty plays, Draymond risque de ne pas être raté par la sévérité de la NBA. Et n’a pas été loupé par une déclaration de Rudy Gobert qui apparaît ce matin bien légitime.

Gobert called Green’s choke “clown behavior.” Said he knew as soon as he heard Steph was out, he knew Draymond was going to try to get ejected

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) November 15, 2023



Source : Jon Krawczynski via Twitter.