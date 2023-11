Gregg Popovich, après la défaite des Spurs : “L’indiscipline me dérange et me déçoit”

Après la belle branlée reçue par les Spurs face à une équipe du Thunder déterminée et en tous points supérieure, Gregg Popovich a laissé entendre son mécontentement en conférence de presse. Sans envie, son équipe a laissé le match filer très vite après la mi-temps. Intolérable pour le technicien de San Antonio.

Gregg Popovich est le coach le plus victorieux de l’histoire de la NBA. Ça vous classe la rigueur de l’homme en matière de jeu. Les récentes années de défaite n’ont rien enlevé des principes fondamentaux du coach vis-à-vis du basket, à savoir le respect du jeu et de l’adversaire. Cette nuit, les Spurs n’ont respecté ni le jeu, ni l’adversaire, en manquant cruellement d’envie et d’orgueil pendant la rencontre. Une performance très médiocre qui a fait sortir le technicien Texan de ses gonds en conférence de presse, dans des propos recueillis par Maxime Aubin, journaliste pour l’Équipe.

“Je sais que c’est une jeune équipe, mais deux choses sont inexcusables. Vous devez avoir une réaction quand vous vous faites botter le cul, et vous devez comprendre qu’un match dure 48 minutes. L’indiscipline me dérange et me déçoit.” – Gregg Popovich.

Le message est clair. Aujourd’hui, rien ne pouvait sans doute être plus juste pour tenter de remettre les pendules à l’heure après un match catastrophique collectivement. Défense transparente, jeu collectif absent et individualités loin d’être au rendez-vous. Et comme l’indique le Pop’, le fait d’être une équipe jeune n’excuse rien.

Les absences de Keldon Johnson et Tre Jones sont certes un poids, mais n’auraient pas dû empêcher ce groupe d’avancer ensemble cette nuit. En tout cas d’essayer de le faire. Au lieu de ça, les Spurs se sont enfermés dans une intensité négative, caractérisée par des mauvais coups à l’image des accrochages de Zach Collins et Jeremy Sochan. Obligation de régler ça face aux Kings, dès samedi.

Source : @MaximeAubin1 via Twitter