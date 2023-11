Alors qu’ils avaient la victoire à portée de vue, les Clippers ont encore craqué à Denver. (111-108) Nouvelle défaite pour la bande à Kawhi Leonard, qui s’enfonce toujours plus dans la crise.

Lorsqu’on vient de perdre cinq matchs de suite, la dernière chose dont on a envie c’est d’aller jouer le champion en titre sur son parquet. Pourtant, les Clippers ont bien failli faire un gros coup cette nuit du côté de Denver. Portés par un Paul George létal et très chaud d’entrée de jeu (35 points, 7 rebonds), les Angelinos ont longtemps joué les yeux dans les yeux avec les Nuggets.

Mieux encore, les Californiens semblaient avoir repris le momentum au retour des vestiaires, grâce notamment à la montée en puissance de James Harden. En face, Nikola Jokic se démultipliait comme toujours (32 points, 16 rebonds, 9 passes) mais entre la maladresse du Joker (8/23 au shoot) et l’absence de Jamal Murray, compliqué pour les Nuggets de trouver des valeurs sûres en attaque.

Au moment où Kawhi Leonard donnait sept longueurs d’avance aux siens à 6 minutes de la fin, on se disait que les planètes s’alignaient enfin pour L.A. Enfin une victoire, et qui plus est une qui aura une grosse valeur vu l’adversaire du jour. Mais non, ça aurait été trop beau, ou du moins ça n’aurait pas ressemblé aux Clippers de ces derniers matchs.

La défense de Denver va faire un super boulot pour contenir les attaques de L.A. et le duo Jokic – Gordon va enfoncer la raquette des Clippers dans les dernières minutes. Alors qu’on les croyait condamnés à 30 secondes de la fin du match, les Clips vont faire un baroud d’honneur inattendu. L’ancien copain Reggie Jackson rate deux lancers, Kawhi en rajoute deux puis intercepte une balle pour Paul George qui ramène les siens à un point ! Impensable.

Jokic ne tremble pas sur la ligne pour repasser à +3. Les Clippers disposent alors d’une dernière chance pour aller en prolongation mais au terme d’une possession sans idée, Paul George va envoyer une énorme bricasse qui va se.. bloquer contre le cercle. On appelle ça un bad shot dans le dico de PG13. Denver l’emporte et devient seul leader à l’Ouest en profitant de la défaite des Mavs plus tôt dans la soirée.

