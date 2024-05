Draft 2024 : la liste des candidats à l’entrée en NBA dévoilée, 17 Français inscrits !

Les inscriptions sont terminées : on connaît les noms des plus de 200 jeunes prospects voulant rejoindre la NBA via la Draft. Les favoris pour le sommet de la cuvée sont là, tels Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr ou encore Nikola Topic, mais aussi pas mal de profils tricolores, puisque pas moins de 17 français sont présents sur la liste officielle présentée par la NBA !

195 noms, 58 retenus à la fin du mois de juin. L’écrémage va être musclé, mais est à la hauteur de la récompense : une entrée en NBA, assurée pour les 30 premiers. Les 28 autres auront à convaincre leur franchise de les conserver, notamment via la Summer League. Les joueurs ont jusqu’au 29 mai pour se retirer s’ils le souhaitent, et ce sera le cas pour la majorité d’entre eux, incluant certains français. L’idée est de se présenter pour jouir d’une exposition médiatique et de susciter la curiosité.

The National Basketball Association (NBA) announced today that 195 players have filed as early entry candidates for NBA Draft 2024 presented by State Farm.https://t.co/uwveD9fzdi

— NBA Communications (@NBAPR) April 30, 2024

Pour les joueurs attendus dans les hautes sphères de la soirée du 26 juin prochain, le parcours commence. Le Draft Combine, journées d’exercices organisées par la NBA pour les franchises, regroupera les meilleurs prospects autour de tests physiques et de matchs improvisés. Viendront ensuite les interviews et les workouts organisés directement par les équipes avec des joueurs sélectionnés. Pour un final qu’on souhaite bleu blanc rouge fin juin !

In addition to the candidates identified on April 30, the following basketball players have also applied as early entry players to be eligible for selection in the 2024 NBA Draft: Walter Clayton Jr. (Florida), Malik Dia (Belmont), Caleb Love (Arizona), Tiras Morton (Lubbock…

— NBA Communications (@NBAPR) May 1, 2024

Source : NBA PR