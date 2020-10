La Draft NBA 2020 se tiendra virtuellement le 18 novembre : pas de doute, on va s’en souvenir de celle-là

Chaque année, la Draft NBA fait partie des grands moments de l’intersaison. Mais l’édition 2020 sera évidemment bien différente des précédentes, pour les raisons qu’on connaît. Cette année, Adam Silver annoncera les noms depuis Bristol, dans le Connecticut. Hein ?

On avait déjà la date en tête, à savoir le 18 novembre prochain, on a désormais des précisions sur le format et le déroulement de la soirée. Le commissionnaire Adam Silver dévoilera effectivement les picks dans les studios d’ESPN, la Draft 2020 se déroulant ainsi de manière virtuelle. Le grand chauve annoncera les choix du premier tour, avant de laisser sa place à Mark Tatum, son adjoint, pour le second tour. La nouvelle a été annoncée par ESPN et la NBA. Évidemment, une Draft dans les studios d’ESPN, avec des joueurs qui apparaissent de manière virtuelle, c’est une grande première. Ça va changer du Barclays Center à Brooklyn. Voir Adam Silver prononcer les noms des prospects et des franchises via Skype, disons que c’est un sacré délire quand on y pense. Mais COVID oblige, il faut s’adapter et trouver des solutions. La NBA ne sera pas la première ligue à réaliser sa Draft 2020 par visioconférence, c’était le cas pour la WNBA ainsi que pour la NFL au mois d’avril. On imagine que Silver et ses copains ont pris quelques notes pour permettre le bon déroulement des opérations, histoire d’éviter un bug technique au moment d’annoncer le premier choix. C’est un challenge supplémentaire pour la NBA mais après avoir géré la bulle comme des champions, les dirigeants de la Ligue commencent à avoir l’habitude.

Le « spectacle » commencera à 19h heure locale, soit 1h du matin chez nous. Pour rappel, les Wolves possèdent le premier choix, avec les Warriors, les Hornets, les Bulls et les Cavaliers qui suivent pour compléter le Top 5. Cette année, pas de gros phénomène annoncé comme Zion Williamson ou Ja Morant, mais une Draft qui devrait tout de même être intéressante à suivre car on pourrait voir pas mal de mouvements liés justement à l’absence de choix indiscutables. Les Wolves ne savent pas trop quoi faire de leur first pick, les Warriors veulent rejouer le titre dès l’année prochaine et pourraient décider de transférer le leur, bref y’a moyen que ça bouge. Trade up, trade down, trade tout court, on a hâte de voir comment les différentes équipes vont gérer ça après un protocole pré-Draft largement perturbé par la pandémie du COVID-19.

Ça promet donc pas mal de surprises, tout ça dans un format tout simplement unique. Sans aucun doute, on se souviendra de cette Draft 2020, même si ce n’est pas forcément pour la qualité de la cuvée.

Source texte : ESPN/NBA