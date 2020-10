Under Armour Embiid 1 Lawrence : un coloris qui va calmer un peu les fans des Sixers paranos

Les fans des Sixers peuvent arrêter la crise de parano, le second coloris des premières signature shoes du Process est dédié à la franchise de Philly. Les Under Armour Embiid 1 Lawrence sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

On vous présentait au début du mois les premières pompes de Joel Embiid de chez Under Armour, la marque commence à dévoiler de nouveaux coloris en attaquant par des teintes rouge et bleu qui sonnent de nombreuses cloches dans la cité de l’amour fraternel (vous l’avez ?). Après la saison catastrophique des Sixers qui a mené au licenciement de Brett Brown durant l’été, les rumeurs allaient bon train sur les envies d’ailleurs du Camerounais. Golden State, Brooklyn, Châteauroux, le pivot pourrait intéresser du monde mais il est hors de question pour Philadelphie le l’inclure dans un trade. Les fans vont désormais pouvoir souffler un bon coup face à une preuve de l’amour du Process pour la seule franchise de sa carrière jusqu’à présent. Le deuxième coloris des Under Armour Embiid 1 baptisé Lawrence matche parfaitement avec les uniformes des Sixers avec une empeigne majoritairement rouge et complétée par des petits détails bleus et gris. Une association sensée représenter son évolution, des terrains extérieurs de Yaoundé à la NBA.

La fiche :

La grande-sœur : les Under Armour Embiid One Origin, tout part de là.

les Under Armour Embiid One Origin, tout part de là. On les imagine déjà à ses pieds : Sam Hinkie pour son jogging du dimanche matin en pensant à cette belle époque du Process.

Sam Hinkie pour son jogging du dimanche matin en pensant à cette belle époque du Process. L’occasion parfaite pour les porter : pour un match officiel au Wells Fargo Center.

pour un match officiel au Wells Fargo Center. On aime : en plus d’être les couleurs des Sixers, l’association fonctionne plutôt bien sur ce modèle.

en plus d’être les couleurs des Sixers, l’association fonctionne plutôt bien sur ce modèle. On aime moins : voir sortir Jojo sur un sweep, ça fait mal au coeur.

Les Under Armour Embiid 1 Lawrence sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Un prix plutôt attractif pour des signature shoes.

Source : Under Armour