Les Pacers seraient intéressés par Gordon Hayward : c’est cool ça, vu qu’ils n’ont pas encore de All-Star fragile dans le roster

A peine la saison terminée que les premières rumeurs de trade affluent ça et là, c’est l’jeu ma pôvr Fredette comme on dit du côté de Brigham Young. La dernière supposition en date ? Celle qui ferait état d’un intérêt des Pacers pour… Gordon Hayward. Parce que franchement, à quoi ça sert de se séparer d’un ancien All-Star blessé H24 si c’est pour ne pas récupérer un ancien All–Star blessé H24. Oui mais celui-là il a une moustache de fermier, c’est différent.

Au rayon des dernières infos mercato on apprend donc via Ian Begley du SNY que les Pacers pourraient se laisser tenter par l’ailier à tout faire – mais pas souvent – des Celtics. Titulaire d’une dernière année de contrat à 34 millions de dollars qu’il va bien sur honorer car il est probablement un homme de parole, Gordie a donc un an pour se mettre bien avant de renégocier une nouvelle aventure lors de la bouillante Free Agency 2021. Difficile à l’heure actuelle de se projeter sur les envies des Celtics concernant leur golden moustache mais les Pacers seraient en tout cas intéressés pour entamer des discussions. Avec un nouveau coach à la barre, le prénom ne change pas mais espérons que le jeu si, la franchise d’Indianapolis a besoin de passer un cap et pour cela une refonte du roster parait inévitable, parce que gagner 42 matchs et sortir au premier tour des Playoffs c’est le kiff du Magic, pas des Pacers. Depuis un an Myles Turner fait par exemple partie des noms les plus cités pour entamer un grand chambardement à Indy, et depuis quelques semaines c’est celui de Victor Oladipo qui ressort régulièrement, ce dernier ayant d’ailleurs déclaré il y a peu estimer valoir le max, et on ne parle pas d’un max d’embrouilles et de pansements mais bien d’un contrat max.

Si d’extension avec les Pacers il n’y aura probablement pas pour Olade, Indiana devra donc se positionner rapidement en vue du court-terme et le fait que Gordon Hayward ne dispose plus que d’une année de contrat apparaît évidemment comme un point positif dans notre affaire. Pas sûr néanmoins que tout ça ne résolve le problème de l’avenir de la franchise, qui ne remettra logiquement pas son destin entre les mains d’un agriculteur de 30 ans qui a la maladie des os de verre. Aujourd’hui seul Domantas Sabonis parait intouchable à la Bankers Fieldhouse Arena, quoiqu’il faut toujours se méfier de l’eau qui dort, et le duo Oladipo/Turner possède donc une belle cote de potentiels transférables. De là à opérer un trade jambe de bois contre bras en écharpe ? Boarf, mais ce genre de chaises musicales pourrait en tout cas donner lieu à de bonnes parties de rigolade. Allez, Gordon Hayward à Indiana, Victor Oladipo aux Knicks, Myles Turner aux Nets, Taurean Prince à Boston et tout le monde fait la gueule ?

Le grand livre des rumeurs est désormais ouvert, avec en ses pages certaines patates chaudes dont pas grand monde ne veut. Qui sera le dindon de la farce d’ici quelques semaines ? On connaît une franchise orange et bleue qui a une bonne tête de vainqueur.