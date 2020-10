Le Pepsi Center n’est plus : la salle des Nuggets change de nom et devient la Ball Arena, l’originalité c’est bien mais l’écologie c’est mieux

Alors celle-là on ne l’avait pas vue venir, mais en même temps ça ne nous empêchera pas de dormir non plus. Anthony Davis a demandé son trade ? Bah non. Kyrie Irving a déclaré tous ses coéquipiers transférables sauf KD ? Possible mais non. La salle des Nuggets change de nom, c’est tout, et mine de rien c’est une histoire vieille de 21 ans qui se termine pour laisser place à une autre : celle de la Ball Arena.

Proposition, pour changer : pourquoi ne pas faire toutes les vannes dans le premier paragraphe, comme ça c’est fait et on passe à de la vraie info ? Allez hop, validé par la rédac alors on y va.

Non, ce changement de nom ne transfère pas automatiquement Lonzo Ball à Denver, pas plus qu’il n’offre la possibilité aux Nuggets de drafter son frère Lamelo dans un mois.

Et d’ailleurs, on en connaît un, leur père pour ne pas le citer, qui va bien nous faire un procès aux Nuggets pour avoir utilisé son nom.

Oui ce blase est horriblement peu original, ça fait « Salle Ballon » en français, mais on y reviendra plus bas.

Oui c’est vraiment très drôle quand on pense à Bol Bol, qui va donc jouer dans la Ball Arena, c’est quand même du bol, mais pourquoi ne pas avoir carrément opté pour la Bol Arena histoire d’assumer.

Allez zou, on a fait le tour.

Pourquoi Ball Arena ? Pas question de ballon en fait, puisque Ball Corporation n’est autre qu’une entreprise qui, notamment, recycle de l’aluminium à grande échelle. Cool, un peu d’écologie dans ce monde de brutes tatouées. Ball Corporation qui s’associe d’ailleurs dans le même temps à l’Emirates Stadium à Londres ou encore au SoFi Stadium des Rams de Los Angeles, et qui relègue donc les canettes (en alu) Pepsi au rang de distributeur principal à la buvette à défaut d’avoir son nom écrit en gros sur la devanture de la salle la plus haut perchée de la Ligue, dont on vous conte également l’histoire juste ici. Construite en 1999, la salle des Nuggets change donc d’identité pour la première fois et s’associe à sa manière à la lutte environnementale, et c’est quand même mieux que d’appeler son gymnase le Nutella Stadium ou encore son fils Jean-SUV, on est sûrs que ça existe quelque part dans le centre des Etats-Unis ou même dans le nord de la France.

Voilà pour la nouvelle du jour, annoncée par Ball Corporation dans la vidéo ci-dessous. On vous laisse apprécier ce magnifique feat entre Alexandre Lacazette et Jamal Murray, et nous on vous laisse très vite parce qu’il y a une tarte à la moutarde dans le four, true story.