Under Armour Embiid One Origin : premières signature shoes pour le Process, bienvenue dans le monde des grands

C’est quand un joueur se voit proposer un modèle de signature shoes qu’il réalise tout le chemin parcouru. Pour Joel Embiid, ça n’a pas trop traîné si l’on considère uniquement son nombre de matchs en NBA. Le Process a donc été gâté par Under Armour avec des pompes à son nom. Les Embiid One Origin sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers depuis ce matin.

KD, LeBron, Kyrie, Dame, Curry ou encore Westbrook et Harden, tous ont la particularité d’avoir leurs signature shoes. C’est au tour de Joel Embiid de rejoindre ce cercle très fermé avec la sortie de ses premières chaussures perso, aujourd’hui. Avec quatre saisons et un peu plus de 200 matchs dans le rétro, le Camerounais n’a pas traîné et rejoint Stephen Curry non pas à Golden State mais au sein de la Team Under Armour. On a vu que les deux joueurs étaient proches et s’apprécient en dehors des planches, ils auront désormais encore plus de raisons de se souhaiter leurs anniversaires ou d’aller dîner ensemble lorsque leurs deux équipes se rencontreront durant la saison. Concernant la paire, parce que c’est quand même ce qui nous intéresse, la marque a mis ce qu’elle faisait de mieux en termes de matériaux avec une empeigne respirante, du Micro G au niveau de la midsole et la technologie HOVR au talon qui offre un meilleur retour d’énergie à chaque pas pour un résultat final très léger de façon à ne pas alourdir le All-Star tout en prenant soin de son corps toujours fragile et sujet aux blessures. Le design est lui assez prononcé, notamment dans ce premier coloris offrant un mélange de noir et gris mais avec des couleurs chaudes en dégradé rappelant une flamme sur les côtés pour maintenir les lacets. Des tons que l’on retrouve aussi sur la languette avec le logo du joueur et à l’arrière également. En bref, une ligne qui reste à peaufiner mais déjà une identité marquée grâce à ces couleurs vivent qui tranchent avec le noir de l’empeigne et rappellent le caractère fumant de Jojo Embiid.

La fiche :

La grande-sœur : les Under Armour Curry 7, le modèle phare de chez UA.

les Under Armour Curry 7, le modèle phare de chez UA. On les imagine déjà à ses pieds : Pascal Siakam pour représenter son pays en attendant d’avoir droit à un tel honneur lui aussi.

Pascal Siakam pour représenter son pays en attendant d’avoir droit à un tel honneur lui aussi. L’occasion parfaite pour les porter : pour la reprise de la saison NBA 2020-21 que l’on espère proche.

pour la reprise de la saison NBA 2020-21 que l’on espère proche. On aime : un coloris agressif qui donne le ton d’entrée, ça promet pour la suite.

un coloris agressif qui donne le ton d’entrée, ça promet pour la suite. On aime moins : sans tester, difficile à dire mais on espère que ça sera un totem d’immunité pour Joel qui a souvent été blessé.

Les Under Armour Embiid One Origin sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Pas le plus cheap pour une première pompe à son nom, mais gageons que Under Armour sait ce qu’il fait.

Source : Under Armour