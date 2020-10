Adidas D.O.N Issue 2 Creativity : trois coloris, le plus dur c’est de choisir

Absolument intenable durant les Playoffs, Donovan Mitchell n’est pas du genre à se reposer. Alors quand le Jazz a été mis en vacances prématurément par les Nuggets, il a tout de suite embrayé la seconde avec les designers de la marque aux trois bandes. Les adidas D.O.N Issue 2 Creativity sont disponibles en bleu, rouge et orange chez notre partenaire Basket4Ballers.

Le duel entre Jamal Murray et Donovan Mitchell était probablement la plus grosse attraction de ce premier tour des Playoffs. A coups de 50 points, les deux arrières ont changé de dimension durant cette postseason. Mais Spida n’a pas attendu de signer son extension au max pour devenir une star en NBA. Passage incontournable pour ceux qui veulent devenir les idoles de toute une génération, le joueur de l’Utah dispose déjà de ses propres signature shoes depuis l’été 2019. Alors si les comptes sont bons, il est temps de passer à la V2 et c’est ce que nous propose la marque allemande avec les adidas D.O.N Issue 2 Creativity disponibles en bleu, rouge et orange. Ça ne vous rappelle rien ? Vraiment ? Mais si ! Les crayons de couleurs Crayola que vous rachetiez à chaque rentrée scolaire parce que vous aviez perdu les autres. Comme on peut s’y attendre dans ce genre de cas, la couleur est unie et omniprésente sur la paire pour un résultat très propre.

La fiche :

La grande-sœur : les adidas D.O.N. Issue #1 Iron Spider, du rouge et or pour la première version des shoes de Spida.

les adidas D.O.N. Issue #1 Iron Spider, du rouge et or pour la première version des shoes de Spida. On les imagine déjà à ses pieds : Carmelo Anthony au prochain vernissage de l’exposition de peinture d’un copain new-yorkais, style pop art de préférence.

Carmelo Anthony au prochain vernissage de l’exposition de peinture d’un copain new-yorkais, style pop art de préférence. L’occasion parfaite pour les porter : en cours d’arts plastiques ou pour signer sa prolongation de contrat.

en cours d’arts plastiques ou pour signer sa prolongation de contrat. On aime : des couleurs simples et marquées, qui permettent tout de suite de s’affirmer.

des couleurs simples et marquées, qui permettent tout de suite de s’affirmer. On aime moins : comme toujours quand on a le choix, on ne sait plus lesquelles prendre. Mais à ce prix-là, pourquoi choisir ?

Les adidas D.O.N Issue 2 Creativity sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 99,90 euros. En plus d’être stylées, les pompes de Spida sont vraiment abordables.

Source : adidas