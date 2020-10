Vince Carter reçoit le Sportsmanship Award : y’a quelques pivots sur la planète basket qui ne valident pas

Vince Carter a annoncé sa retraite en juin dernier après 22 saisons en NBA. Et avant de partir pour la retraite et un nouveau poste de consultant à la télé, ses collègues l’ont élu pour recevoir le Sportsmanship Award, trophée récompensant le joueur le plus fairplay de la Ligue.

Rookie de l’année en 1999, nommé deux fois dans la All-NBA Second Team, une fois dans la Third et huit fois All-Star, Vinsanity possède un palmarès individuel solide après 22 saisons dans la Ligue. Et le quarantenaire, qui a annoncé sa retraite en juin dernier alors que les Hawks n’étaient pas invités dans la bulle à Orlando, vient de recevoir un ultime trophée. La NBA a annoncé que le papy avait reçu le Sportsmanship Award, récompensant le joueur qui « représente au mieux le fairplay sur le terrain ». Pas vraiment le genre de récompense qui te fait gratter des places dans le Top 100 All-Time, mais un bon moyen de rendre un dernier hommage au joueur, avant qu’il ne devienne consultant pour ESPN. Vince Carter succède à Mike Conley, qui l’a gagné trois fois depuis 2013 et Kemba Walker, double vainqueur en 2017 et 2018. Chaque équipe devait sélectionner un candidat pour ce trophée puis un panel de dirigeants élisait un vainqueur par division avant que l’ensemble des joueurs ne votent pour le vainqueur parmi les six finalistes.

Aux votes de ses collègues, Vince Carter devance ainsi Garrett Temple, Steven Adams, Harrison Barnes, Langston Galloway et Tyus Jones. Drafté en 1998, la carrière de VC est presque aussi longue que cette récompense, aussi appelée Trophée Joe Dumars, inaugurée en 1996 par l’arrière des Pistons. Élu par ses pairs, on comprend aisément pourquoi Vinsanity a dû attendre ses quarante piges pour recevoir ce trophée. Non pas qu’il soit un mauvais gars, mais la violence de ses dunks à son prime n’évoquaient pas forcément le fairplay au premier abord. Et puis difficile d’être élu par les autres joueurs quand tu traumatises la moitié de tes adversaires avec des gros tomars chaque soir. On fêtait il y a quelques jours les 20 ans du dunk sur Fred Weis lors des J.O. de Sydney et le big man français n’est pas le seul à avoir été martyrisé par l’ancien de North Carolina. Allez, on ne reverra plus le swingman sur un terrain alors on sèche ses larmes et on dit bravo Vinsanity pour cette récompense qui n’est qu’une goute d’eau dans l’immense carrière du meilleur dunkeur de l’histoire.

Dernière récompense pour Vince Carter qui raccroche après 22 saisons en NBA et quelques records de longévité à son actif. La COVID-19 ne lui a malheureusement pas permis d’avoir l’ultime hommage qu’il méritait alors ses collègues se sont mis d’accord pour lui offrir un dernier trophée à son pot de départ. Et ça aussi… c’est fair-play.

Source texte : NBA