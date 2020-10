Finales NBA – Game 1, le mini-movie : quatre minutes en immersion pour se mettre bien avant l’Acte II ce soir

Fin de saison atypique, mais on ne change pas les bonnes vieilles habitudes du coté de la Grande Ligue. Pour nous faire patienter jusqu’au match 2 de ce soir, la NBA a publié le fameux mini-movie du Game 1 des Finales NBA. Spoiler alert : On voit quelques paniers à 3-points côté Lakers.

Parce qu’on est tous actuellement des toxicomanes en manque de balle orange, la NBA a décidé de nous filer notre dose quotidienne, en sortant le désormais classique mini-movie de la rencontre jouée dans la nuit de mercredi à jeudi. Au programme, quatre minutes de slow-motion et de musique épique qui mettent bien la pression (en même temps, mettre du Wejdene sur ces images, ça aurait fait bizarre). Retour sur le déroulé de cette première nuit de guerre. Malgré le contexte particulier rien ne change, cela se lit sur les visages de joueurs marqués par la fatigue, la concentration, et l’envie d’en découdre. Fini les tours de Space Mountain, les selfies avec Pluto et les glaces à la fraise. Les joueurs des deux équipes sont en mission et ne quitteront le terrain d’Orlando qu’une fois le travail accompli, ou alors sur une civière. Pour le moment avantage à LeBron James et ses potes, mais on connaît bien trop l’histoire pour ne pas savoir qu’une Finale se joue jusqu’au bout. Bref, une immersion au sein des vestiaires, des duels sur le terrain qui respirent la testostérone, une ambiance de bataille finale, voila ce qu’on trouve dans ce mini-movie. De quoi faire se redresser nos poils avant de se replonger, dans tout juste 15h, dans le Game 2. On sait pas vous, mais nous, on ne tient plus.

Vous sentez cette odeur toute particulière ? Cette odeur que l’on aime tant et que l’on reconnaitrait entre 1000 ? En regardant le mini-movie proposé par la NBA, il n’y a plus aucun doute possible : nous sommes enfin rentrés dans ces Finales NBA 2020.