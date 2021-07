Finales NBA – Game 2, le mini-movie : cinq minutes au cœur de la folle ambiance de Phoenix, parfait pour bien commencer son week-end

C’est la petite tradition des Finales NBA. Après chaque match, on a droit à notre mini-movie pour revivre les meilleurs moments de la rencontre, avec l’émotion et l’intensité qui vont avec. Celui du Game 2 entre les Suns et les Bucks vient de sortir, l’occasion de se poser cinq minutes pour apprécier le show.

Une énorme ambiance, du beau basket sur le terrain, des grosses performances individuelles… clairement, le Game 2 possédait tous les ingrédients d’un grand match de Finales NBA. Menés 1-0, les Bucks voulaient revenir à hauteur des Suns dans cette ultime série mais les Cactus ont réussi à défendre leur Valley face à la tentative d’invasion des Daims, finalement déshydratés dans la fournaise de Phoenix. L’énorme prestation de Giannis Antetokounmpo n’a pas suffi face aux banderilles des Suns, portés par Devin Booker, Chris Paul, Mikal Bridges et un collectif qui brille autant que le soleil de l’Arizona en plein été. CP3 l’a dit en conférence de presse, « on est une équipe qui sacrifie un bon shoot pour en trouver un meilleur ». Difficile de trouver un meilleur match pour symboliser ça, avec notamment cette action incroyable au cours de laquelle les hommes de Monty Williams ont enchaîné environ 20 000 passes avant de trouver l’ouverture. Peut-être le plus gros highlight de la rencontre, alors pas étonnant que la vidéo commence là-dessus. Face à la domination de Phoenix, les Bucks ne baissent cependant pas les bras, eux qui ont pris l’habitude durant ces Playoffs de remonter des déficits. « On était meilleurs ce soir, et on sera encore meilleurs à la maison » a notamment déclaré le coach Mike Budenholzer après la défaite des siens. Voilà qui promet !

Sur le terrain comme en coulisses, ce mini-movie vous replonge tout de suite dans l’ambiance bouillante du Game 2, tout en vous préparant pour un Game 3 qui s’annonce également très chaud du côté de Milwaukee dimanche soir. Hâte d’y être !