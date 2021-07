NBA Finals 2021 : on fait le point au bout de 2 matchs ! Apéro TrashTalk

Deux matchs, deux victoires pour les Suns. Voilà où on en est après ce début de série à Phoenix. Un début de série parfaitement géré par les Cactus, mais les Bucks vont désormais rentrer à la maison pour tenter de répondre. Et avant de s’envoler vers Milwaukee, un petit point spécial Finales NBA s’impose.

Depuis le début des Playoffs, on a pris l’habitude de faire des petits bilans en cours de série pour discuter de la tournure des événements, mais aussi pour parler ajustements et se projeter sur la suite. Les Finales NBA ne font évidemment pas exception à la règle, au contraire on vous propose déjà un petit Apéro maison après seulement deux matchs. Vous l’avez vu, les Suns ont pris l’avantage 2-0 dans ces Finales NBA 2021 face aux Bucks derrière les exploits de Chris Paul, Devin Booker, Deandre Ayton ou encore Mikal Bridges. Une belle maîtrise collective, un public de folie, des individualités qui step-up… bref il y a tout ce qu’il faut. En face, c’est un peu plus compliqué mais les Bucks ne sont pas si loin que ça. Et surtout, grande nouvelle, Giannis Antetokounmpo parvient à dominer comme un double MVP et ça, c’était vraiment pas gagné vu sa blessure. Du coup, tout n’est pas noir dans le camp des Daims, même s’il va falloir réagir sur son parquet pour espérer survivre. Comment se relever à domicile ? Jrue Holiday est-il le cousin d’Eric Bledsoe ? Et que faire côté Phoenix pour terminer la série en patrons ? Voilà les questions qu’on se pose. L’Apéro spécial Finales NBA 2021 est ici, on passe donc à table !