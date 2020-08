Suns – Pacers commenté en direct à 22h : Devin Booker vs T.J. Warren, le vainqueur sera automatiquement MVP de la saison

Ding dong, devinez qui est de retour. Depuis la reprise de la NBA, on se fait un malin plaisir à enchaîner les apéros et à commenter les affiches les plus alléchantes. Et ce soir, il y en a une belle. Les Suns de Devin Booker d’un côté, les Pacers de T.J. Warren de l’autre, c’est à vivre en direct entre passionnés.

Quand on a jeté un œil au calendrier de la reprise NBA au moment de sa sortie, le Suns – Pacers du 6 août ne sautait pas vraiment aux yeux. Mais c’était avant que T.J. Warren ne devienne le meilleur joueur du monde et Devin Booker le papa de Kawhi Leonard et Paul George. Parce que oui, ces deux-là cartonnent dans la bulle floridienne et leur équipe respective également. Magique en ce moment comme le montre son buzzer de folie face aux Clippers, Booker a permis à Phoenix de remporter trois victoires en autant de matchs, tandis que Warren a lui aussi guidé Indiana vers trois succès en enchaînant les gros cartons offensifs. Alors oui, on ne pouvait pas passer à côté, et on vous donne ainsi rendez-vous ce soir sur la chaîne YouTube de TrashTalk pour ce duel XXL.

Suns – Pacers commenté en direct à partir de 21h45, c’est par ici

Le rendez-vous est pris, on va se mettre bien ! Alors préparez tout ce qu’il faut avant ce soir histoire de bien kiffer.