Point du jour sur les assistants-coachs : Scott Brooks débarque à Portland, direction Brooklyn pour David Vanterpool

En marge des Finales NBA, de la préparation pour les Jeux Olympiques et des bruits de couloir qui accompagnent l’arrivée prochaine de l’intersaison, le marché des coachs fait sa petite vie et nous apporte sa dose d’actualités. Au menu du jour, l’arrivée de Scott Brooks à Portland et celle de David Vanterpool à Brooklyn.

Il était d’abord pressenti du côté des Lakers, mais Scott Brooks va bien continuer sa carrière sur le banc des Blazers. La nouvelle a été annoncée ce vendredi par Adrian Wojnarowski d’ESPN. Ce n’est pas encore tout à fait officiel car la franchise de Portland et l’ancien coach des Wizards sont actuellement en train de finaliser leur accord, mais c’est tout comme. On savait que les Blazers, qui viennent de recruter Chauncey Billups pour prendre la succession de Terry Stotts, voulaient entourer Mr. Big Shot de coachs d’expérience afin de le seconder du mieux possible, lui qui va découvrir le poste d’entraîneur en chef à partir de la saison 2021-22. Et si l’ami Brooks possède à juste titre ses détracteurs, il remplit très bien ce critère-là. D’abord assistant aux Denver Nuggets, aux Sacramento Kings, et aux Seattle SuperSonics / Oklahoma City Thunder entre 2003 et 2008, Scott Brooks a ensuite pris les commandes d’OKC en tant que head coach, un poste qu’il a occupé jusqu’en 2015 avant de rejoindre les Washington Wizards suite à une année sabbatique. L’aventure dans la capitale s’est terminée il y a quelques semaines et Scott était ainsi à la recherche de son prochain challenge. Son arrivée à Portland pour prendre le rôle de top assistant de Billups n’est pas vraiment une surprise car son nom circulait parmi les candidats potentiels dernièrement, en compagnie de Vinny Del Negro et Lionel Hollins. Et puis Brooks n’était pas considéré comme un candidat pour occuper l’un des derniers postes vacants au sein de la NBA au niveau des head coachs.

Former Wizards coach Scott Brooks is finalizing a deal with Portland to become Chauncey Billups’ top assistant coach, sources tell ESPN. That’s a significant addition for Billups as he builds his new staff. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 9, 2021

L’autre actu du jour chez les entraîneurs, c’est le déménagement d’un ancien de la maison Blazers, David Vanterpool. Toujours selon Woj, l’assistant des Wolves a décidé de quitter le Minnesota après deux saisons afin de rejoindre le staff des Brooklyn Nets, qui récupèrent là un élément de qualité. Souvent pressenti pour devenir lui-même un head coach, Vanterpool n’a pour l’instant pas obtenu l’opportunité qu’il recherchait. Il y a quelques mois, lorsque les Wolves ont dégagé Ryan Saunders, il semblait être en excellente position pour prendre en main les Loups mais ces derniers ont finalement misé sur Chris Fitch, arrivé tout droit de… Toronto. Pour plusieurs raisons, et notamment celle de la diversité raciale au sein des entraîneurs NBA, cela avait créé une petite polémique à travers la Grande Ligue. La star de Portland Damian Lillard, qui a bossé avec David Vanterpool pendant sept ans aux Blazers, était notamment montée au créneau pour exprimer son dépit par rapport à la décision des Wolves. On croise les doigts pour que Vanterpool atteigne le sommet de la hiérarchie un jour mais en attendant, il va pouvoir renforcer son CV dans l’un des gros candidats au titre pour l’année prochaine.

Après ce nouveau turnover au sein des assistants, on attend désormais de voir qui va obtenir les derniers spots d’entraîneur actuellement libres au sein de la NBA. À l’heure de ces lignes, les Wizards et les Pelicans sont les deux seules franchises toujours à la recherche de leur futur coach.

Source texte : ESPN

Vanterpool was the associate head coach with Minnesota for the past two years and had a successful seven-year run with Portland working under Terry Stotts. He played his college ball at @BonniesMBB, of course. https://t.co/5izuZovzV2 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 9, 2021