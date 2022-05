Meilleure équipe de saison régulière, les Suns faisaient partie des grands favoris pour le titre NBA cette année. Et pourtant, ils sont tombés dès le stade des demi-finales de Conférence Ouest, eux qui ont tout simplement été humiliés par les Mavericks sur leur propre parquet dimanche soir. Alors clairement, un Apéro TrashTalk s’impose.

Il y a une dizaine de jours, on voyait mal comment les Mavericks pouvaient battre Phoenix après deux victoires assez convaincantes des Cactus à la maison. Aujourd’hui ? Chris Paul et ses copains sont en vacances, eux qui ont perdu tous leurs matchs à Dallas avant de se planter lamentablement devant leur public dimanche. Défaite 123-90 lors du Game 7, ça franchement fallait l’annoncer sans trembler du menton. Tout le monde était choqué devant le scénario improbable de cette septième et dernière manche, et ce n’est pas facile de trouver des explications à un tel fiasco côté Phoenix. Pourtant, c’est ce qu’on va essayer de faire dans un Apéro maison, où l’on va tenter de se poser les bonnes questions pour mettre la lumière sur cette humiliation.

