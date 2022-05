Les Playoffs NBA sont réputés pour souvent respecter la logique inscrite sur le papier avec son système à sept matchs par série, à l’inverse de la March Madness où tout se joue sur un match sec par exemple. Mais cette saison, la donne est différente à l’Ouest, car ni les Suns ni les Grizzlies, respectivement seed 1 et 2, ne participeront aux Finales de Conférence. Alors on sort les vieux bouquins, on souffle pour enlever la poussière au-dessus et on regarde si ce phénomène est aussi surprenant qu’il puisse paraître !

Cette saison régulière 2021-22 a été marquée principalement par la suprématie totale de Phoenix qui a fini avec le meilleur bilan de la Ligue (64 victoires pour 18 défaites), et également par la saison époustouflante de Ja Morant et de ses coéquipiers de Memphis qui ont terminé en beauté avec une deuxième place à l’Ouest (devant Golden State et Dallas). Mais aujourd’hui si on fait le bilan, les deux équipes sont déjà éliminées de ces Playoffs. Les Grizzlies, après une grosse série contre les Timberwolves, sont tombés sur une équipe de Golden State plus expérimentée. L’absence de Ja Morant a fait mal et les hommes de Taylor Jenkins ont succombé face à un Klay Thompson de gala lors du Game 6 au Chase Center, dernier match de cette série qui se conclut donc sur un score de 4-2 en faveur du seed 3 Golden State. Du côté des Suns, Phoenix a su se défaire de Pelicans qui ne voulaient rien lâcher, pour ensuite affronter Dallas et un Luka Doncic qui a tout donné à domicile. Les Suns et ses joueurs majeurs n’ont pas existé sur les deux derniers matchs, et c’est avec plus de 30 points d’écart que les Mavericks remportent ce Game 7 et donc la série contre la meilleure équipe de la saison régulière.

À l’Ouest, il y aura donc une finale de Conférence entre un seed 3 et un seed 4. Aucun premier ou second dans les parages, surprenant n’est-ce pas ? La dernière fois que cela s’est produit de ce côté-là des States, il faut remonter à un temps où le dernier film Harry Potter venait de sortir en salle, où Adele chantait Someone Like You dans son nouvel album, et où Kim Kardashian était encore mariée à Kris Humphries, joueur des New Jersey Nets. Et oui, nous sommes bien en 2011, année où Dallas, troisième, affronte le Thunder quatrième. Cette année-là, les Grizzlies avaient upset le seed 1 San Antonio au premier tour et les Lakers, seed 2, s’étaient fait sweeper par Dirk Nowitzki et des Mavericks qui finiront champions NBA. Dans le même cas, en 2007, San Antonio – troisième de l’Ouest – s’était retrouvé en Finales de Conférence face au Jazz quatrième, avant de finir également champion NBA avec en prime Tony Parker MVP des Finales.

Au contraire, à l’Est cette saison, on a décidé de jouer la carte de la simplicité : Miami premier contre Boston deuxième. Une vraie différence de style et d’originalité entre les deux conférences. Mais contrairement à l’Ouest, pour trouver une opposition en Finales de Conférence Est sans seed 1 ou 2, il faut remonter moins loin dans le temps. Il faut juste revenir à une année où Adele sortait également un nouvel album : oui, l’année dernière ! En 2021, nous avons eu le droit à une opposition entre Atlanta, cinquième, et le troisième Milwaukee. Et étonnamment c’est encore le seed 3 qui finit champion NBA, comme par hasard ! Pour faire exception à la coïncidence, en 2020 pendant la Bubble, Miami cinquième s’était imposé en Finales de Conférence Est face au seed 3 Boston, avant de chuter face aux Lakers en Finales. Ce phénomène de Finales de Conférence sans seed 1 et 2 ne s’est produit au sein de la Ligue que quatre fois sur les vingt dernières années, une expérience d’upsets plutôt rare qui se finit par une victoire finale du seed 3 encore en lice dans 75% des cas.

Est-ce que Golden State va réaliser le même parcours que ses prédécesseurs de l’Ouest qui avaient fini dans le même scénario champions NBA ? Ce ne sont pas les Splash Brothers qui vont dire non à un quatrième titre ! Qui ira donc en Finales NBA entre les Mavs et les Warriors ? Quel joueur remportera le premier titre all-time de MVP des Finales de Conférence Ouest ? Rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi à 3h du matin pour le Game 1 au Chase Center.