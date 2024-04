C’est officiel : Tidjane Salaün se présente à la Draft NBA 2024. Le prodige de Cholet Basket, dont la remarquable saison n’est pas encore terminée, est annoncé dans le top 15 par ESPN. Ses qualités basket et son énergie impressionnantes risquent assurément de taper dans l’oeil de plusieurs équipes.

Dans la foulée de Melvin Ajinça et Zaccharie Risacher, Tidjane Salaün s’est lui aussi présenté à la Draft NBA. Ailier-fort de 2,07 pour 96 kilos, il a énormément progressé cette saison du côté de Cholet Basket. Déjà reconnu pour son intensité physique tout bonnement exceptionnelle dans le jeu et particulièrement en défense, le prospect français a beaucoup a apporter outre-Atlantique. Vous pouvez retrouver le profil de Tidjane juste ici, gratté en direct de Cholet. Comme Risacher, il s’est exprimé au micro d’ESPN concernant ses motivations. Sa progression fulgurante ces derniers mois ont propulsé la NBA du rang de rêve à celui d’objectif.

“La NBA a toujours été mon rêve, mais est récemment devenue l’objectif. C’est la prochaine étape pour moi. J’ai appris énormément de choses sur et en dehors du terrain cette saison. Je suis prêt à faire un grand pas vers le prochain niveau.” – Tidjane Salaün.

Dans ses déclarations, on retrouve cette notion de confiance en soi que l’on a largement évoqué dans son profil. “Sans jamais basculer dans l’arrogance” comme a pu nous confier Régis Boissié, directeur de l’Académie. Le jeune est conscient de ses qualités.

“Je suis un energizer pour mon équipe. Je donne toujours 100%, avec beaucoup d’intensité et d’envie. Il y a une flamme en moi qui me pousse à donner le meilleur sur chaque action. Je veux apporter les meilleurs résultats possibles. Nous voulons faire les Playoffs. Ça a été une grande saison, j’ai beaucoup progressé. Je peux devenir beaucoup de choses pour mes coéquipiers. Je prends cette responsabilité que l’on m’a donné comme une opportunité. Avec le travail que je fournis, mon rôle va encore prendre en importance.”

Actuellement annoncé 15e de la Draft 2024 par ESPN, Tidjane Salaün doit profiter des workouts qui lui seront proposés aux États-Unis pour reprendre du terrain sur ses concurrents. Ici, et pour l’avoir vu en direct une bonne partie de la saison, on estime qu’il peut remonter. Jusqu’à où ? C’est à lui de le décider, mais pour ça, on n’est pas vraiment inquiet.

Allez, direction la Draft NBA pour Tidjane Salaün !

Saison remarquable (mais encore pas terminée, on prie pour les Playoffs) à Cholet. Une pile d’énergie avec des qualités vraiment prêtes pour la NBA selon moi.

De quoi intéresser un paquet d’équipes, assurément ! https://t.co/5yqns1mUpi

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) April 25, 2024



Source : ESPN