Après avoir craqué contre la Mongolie en début de journée, l’Équipe de France s’est remise sur pieds face au Japon, pays hôte du TQO. Une défense solide, une adresse de folie, et une victoire 21-10 qui qualifie les Bleus en qualité de premier de groupe. Ils affronteront la Lituanie en demi-finale, demain à 11h15. Le Japon est lui éliminé !

Il fallait afficher un tout autre visage que celui proposé contre la Mongolie. Mission accomplie, l’Équipe de France sera en demi-finale du Tournoi de Qualification Olympique d’Utsunomiya. Hugo Suhard a regardé droit dans les yeux Stephen Curry en matière de tir extérieur, les Bleus ont remarquablement défendu et profité des errements du Japon en défense pour se nourrir des rebonds et remonter dans la foulée.

INTO THE SEMIS! 🙌🇫🇷

France advances and will fight for the tickets after beats Japan 🇯🇵!#3x3OQT | @3x3ffbb | @ffbasketball pic.twitter.com/7HAJOaZKN1

Avec cette victoire, les Bleus affronteront la Lituanie en demi-finale, qui a terminé 2e de son groupe. Ce sera demain, à 11h15 en direct sur l’Équipe 21. Avec le petit dej ou au début de l’apéro, c’est immanquable !