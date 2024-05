LeBron James n’envisagerait plus de rejoindre l’équipe qui draftera Bronny

C’est la grande question qui va entourer la prochaine Draft NBA : une équipe – autre que les Lakers – va-t-elle sélectionner Bronny James juste dans l’objectif d’attirer son père LeBron James ? Possible. Mais le King, qui a longtemps déclaré vouloir jouer avec son fils, semble avoir changé de fusil d’épaule.

“Lors de ma dernière saison, je jouerai avec mon fils. Peu importe où sera Bronny, j’y serai aussi.”

Voilà ce qu’avait déclaré LeBron James en 2022, lançant officiellement les spéculations autour d’une potentielle association dans une équipe NBA à l’avenir.

Depuis, beaucoup de choses se sont passées, et le King ne semble plus aussi définitif concernant son souhait ultime. Ces dernières semaines, le camp LeBron indiquait que le plus important dans l’histoire, c’était que Bronny atterrisse dans une bonne situation où il peut se développer en tant que jeune joueur. Le King aimerait évidemment toujours jouer avec son fils, sans pour autant que ça soit une priorité. Les récents propos de Bronny, qui a déclaré que son rêve “est de jouer en NBA, pas de jouer avec son père”, vont également dans ce sens-là. Et désormais c’est l’insider Shams Charania qui en rajoute une couche.

“Si une équipe demande à Rich Paul (agent de LeBron) ou à LeBron, ‘si on drafte Bronny, est-ce que tu viens aussi ?’, la réponse pour l’instant sera ‘non’. Ce n’est pas quelque chose qui est vraiment envisagé.”

LeBron James est-il vraiment prêt à laisser Bronny voler de ses propres ailes ? Ou alors le camp LeBron souhaite simplement refroidir les 29 autres franchises NBA pour mieux attirer Bronny James aux Lakers, en utilisant leur pick 55 à la Draft ?

D’après certaines sources comme le Los Angeles Times, la franchise californienne aurait interviewé Bronny à Chicago lors du NBA Draft Combine ces derniers jours. On a appris aussi que des équipes comme le Utah Jazz veulent tester le fils James pour potentiellement le sélectionner. Bref tous les scénarios semblent possibles, et ce n’est pas cette dernière update du Shams qui va calmer les spéculations à un mois et dix jours de la Draft NBA.

Pour rappel, alors que Bronny s’est plutôt bien débrouillé au Combine, LeBron James possède une player option qui peut lui permettre d’être agent libre cet été. Mais les dernières rumeurs laissent entendre que le King prolongera aux Lakers pour y jouer deux saisons supplémentaires avant de raccrocher définitivement les sneakers.

