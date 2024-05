La liste des first picks depuis l’instauration de la NBA Draft Lottery

La NBA Draft Lottery, c’est ce soir ! D’ici quelques heures, on saura le nom de l’équipe qui héritera du premier choix de la Draft 2024. Potentiellement l’équipe qui récupérera Zaccharie Risacher du coup. D’ici-là, on jette un petit regard en carrière avec la liste de tous les first picks depuis l’instauration du système actuel de loterie en NBA.

Le saviez-vous ? La NBA Draft Lottery telle qu’on la connait n’existe pas depuis toujours en NBA. Avant 1985, la Ligue avait même instauré un système de pile ou face entre les deux pires équipes de la Ligue (avant ça, c’était juste en fonction du classement) pour décider du premier choix de la Draft. Cela a permis aux Bucks de récupérer une légende comme Lew Alcindor par exemple (Kareem Abdul-Jabbar de son nom actuel), pareil pour les Lakers avec Magic Johnson ou encore les Rockets avec Hakeem Olajuwon.

Depuis 1985, il ne s’agit plus d’un 50/50 avec une pièce mais d’un système bien plus élaboré à base de boules de ping pong et de combinaisons, avec un lissage pour favoriser les équipes les plus mauvaises. Désormais, chacune des 14 équipes qui ne joue pas les Playoffs a une chance d’obtenir le first pick à la Draft. Le principe étant que les équipes au bilan le plus mauvais ont davantage de probabilités d’obtenir un choix élevé, même si des exceptions existent évidemment (les Bulls n’avaient que 1,7% de chance d’avoir Derrick Rose en 2008).

Dans quelques heures, un nouveau first pick viendra rejoindre la longue liste des premiers de cuvée. Certains ont tout cassé sur leur passage, d’autres se sont vautrés dans les grandes lignes. C’est le jeu de la Draft. Ci-dessous, retrouvez la liste des first picks depuis l’instauration du système actuel avec les boules.

Liste des first picks depuis 1985