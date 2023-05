La Loterie NBA… mais c’est quoi en fait ?

Ce mardi aura lieu la 38e loterie NBA de l’histoire. Rien de neuf pour les vieux loups du basket-ball, dont le fonctionnement de cette soirée est déjà acquis. Mais pour les autres – aux connaissances plus mesurées – la rédaction de TrashTalk a contacté le professeur Sebastiano Drafto, un Chilien de 57 ans qui n’existe pas, titulaire d’un doctorat en explications synthétiques de l’Université de Boulogne. Entretien.

Bonjour professeur.

Sebastiano Drafto : Bonjour.

Merci de nous accorder un peu de votre temps Sebastiano. La dernière fois qu’on s’est vus, c’était…

Pour une explication tout à fait synthétique sur le concept de Draft NBA, n’est-ce pas ?

C’est ça.

Intéressant.

Qu’est-ce que la Loterie NBA professeur ?

La Loterie NBA est une cérémonie annuelle qui se tient en mai, à Chicago, et précède d’un bon mois celle de la Draft. Elle vise justement à déterminer l’ordre des choix de draft entre les quatorze équipes n’ayant pas accédé aux Playoffs. Elle ne concerne que quatorze équipes ! Les bonnets d’âne de la saison écoulée en gros.

Les quatorze pires bilans, vraiment ?

En théorie oui, mais depuis l’instauration du play-in tournament en 2021, une nouvelle nuance est mal maitrisée : une équipe classée 7e de régulière qui n’accède pas aux Playoffs sera à la loterie, alors qu’une équipe classé 9e qui parvient à accéder aux Playoffs, n’aura pas sa place à la loterie – et donc pas dans les quatorze premiers choix de la Draft.

Si c’est possible d’imager avec un exemple tiré de cette saison.

Pas de cas de figure représentatif cette année. Les 9e et 10e de chaque conférence n’ont pas réussi à accéder aux Playoffs par le play-in tournament. Mais la saison dernière, les Cavaliers avaient terminé 7e de saison régulière… et se sont fait sortir au play-in tournament par les Hawks ! Ils ont donc participé à la loterie, avec – par contre – le meilleur bilan des quatorze équipes concernées.

Et en quoi est-ce un problème de « participer à la loterie avec le meilleur bilan des quatorze équipes concernées » ?

La loterie est un tirage au sort inéquitable. Toutes les équipes n’ont pas les mêmes pourcentages de chances de tirer le gros lot (le 1er choix de la prochaine draft). Plus le bilan d’une équipe est mauvais, et plus elle aura de chances de drafter haut. Pour illustrer ce propos, rien de mieux que le fabuleux tableau du site Tankathon. Simple, efficace, synthétique – pas autant que moi – et inégalable par le seul pouvoir des mots.

Petite précision, vous pouvez constater que le choix de Chicago va pour l’instant au Magic. Pourquoi ? Eh bien car le Magic a donné son choix à Chicago lors d’un précédent échange. Par contre, ce choix a été protégé 1-4 lors du trade, c’est-à-dire que si les Bulls tirent un choix du Top 4 (8,5% de chances), alors ils conserveront leur choix et le Magic récupéra celui de la saison prochaine.

Autre exemple, le choix des Mavericks est protégé 1-10 : si Dallas obtient un choix hors Top 10, alors ce dernier ira directement aux Knicks. Protéger un choix, c’est une manière de s’assurer, au moment de l’échange, que la franchise ne manquera pas une opportunité historique de sélectionner un top prospect.

Ah génial, et les Cavaliers la saison dernière donc…

Ont tiré le 14e choix, c’est ça ! Ils auraient pu avoir mieux, mais le fait de se pointer à la loterie avec un bilan de 44 victoires pour 38 défaites les a condamnés aux pires pourcentages : seulement 0.5% de chances de tirer le first pick, et 2.4% d’obtenir un choix du Top 4.

Et donc les pires bilans ont de plus grandes chances de drafter haut.

Les pires bilans de NBA sont les grands favoris pour tirer les plus hauts choix de draft. Mais ce n’est pas aussi rangé : les trois pires bilans ont autant de chances de tirer le first pick et d’obtenir un choix du Top 4. Cela pour éviter que les mauvaises équipes “tankent” trop pendant la saison régulière, c’est-à-dire qu’elles fassent exprès de perdre pour obtenir les meilleurs pourcentages à la loterie de fin de saison – et finalement drafter très haut. Elles peuvent tanker, mais le fait de ne pas dissocier les trois pires bilans évite de pousser cette stratégie – contre-productive pour l’intérêt sportif de la NBA – à l’extrême.

Comme ça, du tac au tac, vous avez un cas de tanking un peu extrême ?

… Oui ! Cette saison, alors qu’ils jouaient le Top 10 – et donc une qualification pour le play-in tournament – les Dallas Mavericks ont rangé Luka Doncic, Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr., Maxi Kleber, Josh Green et Christian Wood au placard sur les deux derniers matchs de régulière. Une stratégie trop ouverte/assumée/culottée pour passer sous les radars de la NBA : zou, 750 000 dollars d’amende pour la franchise texane, ça aurait presque mérité la disqualification de la loterie.

Les Mavericks envisagent de shutdown Luka Doncic et Kyrie Irving : le play-in semble trop loin, cap sur la Draft ? https://t.co/NfXaYNWFQm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 3, 2023

Ils s’en sortent bien du coup.

Ah oui. En terminant 11e de la Conférence Ouest, les Mavericks ont 3% de chances de tirer le first pick, et 13,9% d’obtenir un choix du Top 4. Et dans tous les cas, même plus bas, ça fera un chouette rajout pour entourer Luka Doncic et Kyrie Irving (si ce dernier vient à rester dans le Texas).

Mais quand vous dites « 3% de chances » toussa toussa, comment – concrètement – la NBA procède-t-elle pour respecter les pourcentages lors de son tirage au sort ? En fait, à quoi ressemble le tirage au sort ?

Le système de la Loterie est super simple. La NBA utilise des balles de ping-pong, numérotées de 1 à 14. Ces balles vont être placées dans un tambour qui va tourner pendant 20 secondes. Au bout de 20 secondes de mélange, une balle sort du tambour : le premier numéro est le 11. Ensuite, on prend les mêmes boules (sans le 11) et on recommence. Le second numéro est le 7 ! Un processus répété jusqu’à avoir une combinaison de quatre chiffres, comme 14-7-5-1 ou 11-8-10-3, par exemple.

Et après, on fait quoi ?

Au total, il y a 1000 combinaisons possibles. L’équipe qui possède la combinaison finale, celle de quatre chiffres, repart avec le first pick. Cette année, Pistons, Rockets et Spurs ont 140 combinaisons chacun, alors que les Pelicans – la faute à un bilan trop solide – n’en ont que cinq.

Euh et du coup, c’est tout ? Il n’y a que le first pick qui compte ?

Non ! Ce processus de tirage au sort (déterminer une combinaison de quatre chiffres) est réutilisé pour les deuxième, troisième et quatrième choix. Le reste de la draft se déroulera dans l’ordre du classement de la saison régulière. Le 8e pire bilan – si pas inclus dans le Top 4 – draftera en 8e position ou plus bas. Le 11e pire bilan – si pas inclus dans le Top 4 – draftera en 11e position ou plus bas.

Plus bas ?

Eh oui, illustration : si les Mavericks, qui ont 30 combinaisons à disposition, n’obtiennent pas de choix du Top 4, et que le Thunder, qui n’en a que 17, obtient un choix du Top 4, alors le Thunder va doubler les Mavericks qui vont perdre une place et ne sélectionner qu’en 11e. C’est un principe simplissime. Tu as une pile de bouquins, tu enlèves celui du bas pour le mettre tout en haut : l’avant-dernier sera désormais dernier. Vous l’avez ?

Oui.

Génial.

Et qui représente les quatorze équipes à la Loterie ?

Quatorze personnalités, choisies directement par les franchises. Elles ont souvent (toujours) un lien très étroit avec les franchises qui les envoient : GM, anciennes gloires, joueurs actuels, directeur des opérations basket, président… everything’s possible. Les quatorze personnalités se tiennent derrière trois rangées de table : celles qui représentent les pires bilans au premier rang (Pistons, Rockets, Spurs, Hornets et Blazers), puis vous avez compris la logique pour les second et troisième rangs.

𝑳𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒑𝒓𝒆́𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒕𝒔 𝒅𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒂𝒏𝒄𝒉𝒊𝒔𝒆𝒔 𝑵𝑩𝑨 𝒂̀ 𝒍𝒂 𝑳𝒐𝒕𝒆𝒓𝒊𝒆 🎲 • Rockets : Ime Udoka

• Pistons : Ben Wallace

• Blazers : Brandon Roy

• Hornets : Mark Williams

• Magic : Jamahl Mosley

• Pacers : Tyrese Haliburton

• Bulls : Dalen Terry — Arthur TrashTalk (@ArthurJBaudin) May 13, 2023

Eh, ça doit parfois donner lieu à de chouettes séquences.

Franchement ? C’est incroyable. On se souvient du « F**K YEAH ! » de Alvin Gentry – alors entraîneur des Pelicans – quand son équipe a tiré le first pick en 2019. Il a rapidement fait le lien avec la disponibilité de Zion Williamson.

Alvin Gentry’s reaction to his Pelicans winning the lottery is perfect 😂 (via @NBA)pic.twitter.com/OKNYWZUJzz — Sports Illustrated (@SInow) May 15, 2019

Et cette année, c’est probable qu’on assiste à une réaction similaire pour celui…

Qui tirera le 1er choix, yep. Le Français Victor Wembanyama est annoncé comme l’un des meilleurs prospects de tous les temps. Mais l’équipe qui tirera le 2e choix sabrera elle aussi le champagne : Scoot Henderson – qui a évolué cette saison avec l’Ignite Team en G League – a tout d’un phénomène. Belle cuvée donc, pour l’une des loteries les plus attendues de l’histoire récente.

Où la suivre ? À quelle heure ?

Dans la nuit de mardi à mercredi, prise d’antenne à 1h30 sur la chaîne Twitch de TrashTalk, pour le début de la Loterie à 2h30. Et si vous voulez les images de l’évènement, c’est sur ESPN ou l’application « WatchESPN ». Autrement dit, armez-vous d’un bon VPN et ne cherchez surtout pas un site pirate qu’en tant que média, TrashTalk ne pourrait pas vous recommander. Ce serait vraiment pas chouette. N’allez pas non plus en navigation privée pour minimiser l’ouverture de fenêtres pop-up sur ce site pirate. Là ce serait carrément du manque de respect.

Vous savez tout professeur.

Sauf comment obtenir la garde de mes enfants auprès de mon ex compagne *rire biaisé*.

Merci.

Merci à vous.