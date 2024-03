On y est ! Le mois de mars est arrivé, et tout en bas du classement NBA certaines franchises NBA n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur, de Washington à San Antonio en passant par Portland ou Detroit, Charlotte ou Memphis. Au bout du tunnel ? Un nouveau crack français, peut-être, et cette nuit les Spurs, les Hornets et les Blazers ont gagné. Mais… pourquoi donc ?

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2024 :

Bonne opération du jour – Pistons, Jazz, Raptors

Les Pistons n’avaient qu’à tendre la joue face à un Luka Doncic injouable en ce moment et c’est ce qu’ils ont fait, avec brio. Les voilà de retour à une honorifique première place du classement inversé, la lutte s’annonce folle avec les Wizards. Le Jazz ? Discretos voici que les joueurs de Will Hardy enchainent les défaites et voient leurs chances de récupérer un bon pick gonfler. Une belle tête de braqueurs ces Mormons, et ceci est une phrase à lire au second degré merci. On termine avec les Raptors, qui vivent toujours avec le spectre de devoir filer leur pick aux Spurs et qui ont donc très bien fait de perdre face aux Blazers, parce qu’il faut mettre toutes ses chances de côté.

Mauvaise opération du jour – Hornets, Spurs et Blazers

Une drôle de nuit dans les profondeurs du classement. A votre avis, pourquoi les Hornets et les Blazers ont-ils gagné face aux Nets et aux Raptors ? Tout simplement car les Nets et les Raptors sont en ce moment de moins bonnes équipes de basket que les Hornets et les Blazers, et ceci est excessivement triste pour les Nets notamment. Plus sérieusement ? Très dommage notamment pour les Hornets qui avaient l’occasion de se rapprocher du trio de “tête”, d’autant plus que les Spurs ont gagné… à Golden State, et sans Victor Wembanyama. Vous les voyez les gens qui commencent à se demander si Wemby ne vampirise pas un peu le jeu des Spurs, si ces derniers ne sont peut-être pas plus libérés voire… meilleurs sans lui ? Ouais, nous aussi on a envie de démarrer ces gens-là.

Le programme de la nuit prochaine

20h : Clippers – Bucks

23h : Hawks – Pelicans

23h : Heat – Wizards

23h : Magic – Pacers

23h : Kings – Rockets

0h : Knicks – Sixers

0h : Cavs – Nets

0h : Thunder – Grizzlies

2h30 : Lakers – Wolves

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon