Absent lors du dernier match contre Minnesota il y a deux jours, Bennedict Mathurin ne retrouvera pas les parquets cette saison. Il doit passer sur la table d’opération pour réparer son épaule droite.

Vrai coup dur dans le camp des Pacers ce samedi.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, Bennedict Mathurin souffre d’une déchirure du labrum dans son épaule droite. Et qui dit “déchirure” dit souvent “opération”. Et qui dit “opération” dit souvent “absence prolongée”.

Pour le coup, Mathurin est out pour tout le reste de la saison. Il devrait revenir à 100% pour le début de la campagne 2024-25.

Aïe, fin de saison pour Bennedict Mathurin

Mathurin – membre de la NBA All-Rookie First Team l’an passé – tourne cette année à 14,5 points par match, à quasiment 45% au tir dont plus de 37% à 3-points. Ses chiffres au scoring étaient en hausse depuis la trade deadline et le départ de l’arrière Buddy Hield, départ censé offrir plus d’opportunités au 6e choix de la Draft 2022.

Les Pacers perdent donc une vraie arme offensive en sortie de banc, eux qui se battent actuellement pour tenter de décrocher une place dans le Top 6 de la Conférence Est. Indiana est actuellement huitième du classement avec un bilan de 35 victoires pour 29 défaites, soit un retard de 0,5 match sur Miami (sixième).

Sans Mathurin, c’est Aaron Nesmith, Andrew Nembhard ou encore le rookie Ben Sheppard qui devront step-up.

Source texte : ESPN