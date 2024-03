Oh la grosse nuit NBA qui se profile ! Not one, not two, not three, not four mais bien – au moins – cinq matchs assez excitants, au minimum, et une soirée qui commence très tôt et qui finira très tard. Moralité ? On va encore bien rire demain au bureau quand Chantal va nous demander si on est en forme pour commencer la semaine. Envoyez le programme !

Le programme de la nuit :

19h : Mavericks – Sixers

21h30 : Celtics – Warriors

21h30 : Wolves – Clippers

0h : Magic – Pistons

0h : Raptors – Hornets

1h : Cavaliers – Knicks

1h : Spurs – Pacers

3h30 : Suns – Thunder

Le match à ne pas rater : Spurs – Pacers

Alors évidemment, sur le papier, des matchs entre les Celtics et les Warriors, les Suns et le Thunder, les Cavs et les Knicks ou encore les Wolves et les Clippers valent un peu plus de cacahuètes sur la balance. A vrai dire, en terme de classement et d’enjeu, ce Spurs – Pacers est peut-être bien le match le plus éclaté de la nuit, on fait une bise également au Raptors – Hornets. Mais honnêtement, va-t-on vraiment se passer d’un match de Victor Wembanyama jusqu’au mois d’avril ? Évidemment que non, car si LeBron James a passé hier les 40 000 points en carrière, Wemby semble pour sa part capable actuellement de scorer ces 40 000 points en un seul match. Et face à une défense aussi réputée que celle des Pacers et un Myles Turner qui n’arrive déjà pas à tenir Rudy Gobert, on a très hâte de voir ce que la Wembance nous prépare.

Mais aussi…

Luka Doncic qui sort de table et qui en colle 40 aux Sixers en rotant, c’est fort probable

Celtics – Warriors, c’est pas la hype des Finales 2022 mais on a quand même deux équipes très en forme

Wolves – Clippers, c’est la hype des Finales de rien du tout mais on a quand même deux équipes très en forme

Magic – Pistons, ou la différence entre une équipe qui trace sa route et l’autre qui sniffe les lignes sur le côté

Raptors – Hornets, ou la définition du match qu’on ne va pas regarder, il en faut toujours un

Cavs – Knicks c’est pas mal, surtout que ces deux-là pourraient bien se retrouver, une fois de plus, en avril

Les Suns en back-to-back face au Thunder, ça promet un beau feu d’artifice pour boucler la nuit

Les Français de la nuit :

Nicolas Batum rappellera à Luka Doncic un fameux matin de l’été 2021

Rudy Gobert aura un grand rôle face à la “raquette” des Clippers

Si Moussa Diabaté y met les pieds d’ailleurs, c’est que le match sera déjà plié

Evan Fournier sera du côté d’Orlando avec son nouveau maillot des Pistons, faut suivre

Théo Maledon et Ousmane Dieng devraient être réduits à la portion congrue lors de Suns – Thunder

Et en G League ?