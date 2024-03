Joli programme ce dimanche soir, avec neuf matchs à l’affiche dont un joli apéro dès 20h. On vous présente tout ça !

Le programme de la nuit :

20h : Clippers – Bucks

23h : Hawks – Pelicans

23h : Heat – Wizards

23h : Magic – Pacers

23h : Kings – Rockets

0h : Knicks – Sixers

0h : Cavs – Nets

0h : Thunder – Grizzlies

2h30 : Lakers – Wolves

Le match à ne pas rater : Lakers – Wolves

Rudy Gobert en a gros sur la patate actuellement mais les Wolves sont toujours au sommet de l’Ouest. Karl-Anthony Towns est out jusqu’aux Playoffs mais Anthony Edwards a pris une incroyable dimension cette saison. Les Lakers ? Ils évoluent avec un grand gars capable d’être l’intérieur le plus dominant de sa génération quand il le décide, avec un meneur qui joue peut-être le meilleur basket de sa carrière, et avec un homme dont les initiales – LBJ – vous disent peut-être quelque chose. On deux mots ? Banger, et immanquable.

Mais aussi…

Un gros choc entre les Clippers et les Bucks mais à 12h heure locale, on sait ce que ça veut – souvent – dire, le 4/19 de Paul George s’annonce succulent.

Le match entre les Hawks et les Pelicans sera à suivre en direct du Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes.

Le Heat tentera de battre les Wizards de plus de 70 points.

Orlando doit se remettre à gagner, Indiana doit se remettre de la blessure de Bennedict Mathurin.

Ça devrait envoyer du sale entre les Kings et les Rockets, on part sur un 145-129 Sacto ?

Des Sixers souffrants se déplacent chez des Knicks qui retrouvent peu à peu leurs forces.

Rematch du NBA Paris Game, la motivation en moins côté Brooklyn.

Possible que le match entre le Thunder et les Grizzlies soit un peu déséquilibré.

Les Français de la nuit :

Bilal Coulibaly du côté de South Beach

Nicolas Batum est incertain ce soir à New York

Ousmane Dieng et Olivier Sarr pourraient être sur le banc contre Memphis

Rudy Gobert aura fort à faire face à Anthony Davis

Et en G League :