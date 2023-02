En ce jeudi 2 février, il n’y a que 7 matchs au menu de la nuit mais le programme est alléchant. Déjà parce que la soirée sera lancée par l’annonce des remplaçants pour le prochain All-Star Game, et ensuite parce qu’il y a quelques belles affiches à se mettre sous la dent.

Il faudra être là dès 1h du matin cette nuit. Non pas pour le Pacers – Lakers, même s’il s’annonce excitant avec le retour de Tyrese Haliburton et la course au record de points de LeBron James. Il faudra être là surtout pour débattre concernant les remplaçants du All-Star Game 2023. Car si certains sont d’ores et déjà assurés de faire partie de la fête, notamment Joel Embiid, il y a bataille sur les derniers spots à l’Ouest comme à l’Est. Quelque chose nous dit que des amitiés vont se briser cette nuit…

Une fois les remplaçants annoncés et les discussions terminées, on pourra vraiment se concentrer sur les belles affiches du soir. Cavaliers – Grizzlies à 1h30, c’est pas dégueu au vu des jeunes stars qui composent les deux équipes : Ja Morant, Darius Garland, Donovan Mitchell… bref ça va envoyer. Plus tard dans la soirée, on aura droit à un joli remake des derniers Playoffs avec le Nuggets – Warriors, même si Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green pourraient tous être laissés au repos. Si c’est le cas, pas très grave, on pourra rapidement basculer sur le choc Bucks – Clippers, match dans lequel toutes les stars – Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Paul George, Moussa Diabaté – devraient être opérationnelles.

