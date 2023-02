Bojan Bogdanovic fait partie des noms ronflants de la NBA Trade Deadline 2023. Mais alors qu’il ressemble à un candidat parfait pour un transfert, les Pistons envisageraient de plus en plus de conserver leur ailier vétéran après la date du 9 février prochain. En tout cas c’est ce qui se dit dans les couloirs de la Grande Ligue.

Bojan Bogdanovic a 33 ans. Il réalise la meilleure campagne individuelle de sa carrière, avec des stats de 21 points – 4 rebonds – 3 passes de moyenne à 49% au tir, 42% à 3-points et 88% aux lancers-francs. Il évolue dans la pire équipe de la Conférence Est, une équipe en reconstruction composée surtout de jeunes pépites. Enfin, il possède un salaire de 20 millions de dollars à l’année jusqu’en 2025, autrement dit un contrat plutôt transférable.

Bref, sur le papier, Bogdanovic ressemble à un candidat idéal pour être inclus dans un trade de mi-saison. Et pourtant.

The Pistons would refuse to trade Bojan Bogdanović even if offered that fully unprotected future first-round pick, per @TheSteinLine

Sheesh.

(Via https://t.co/mHmz7e2Alh) pic.twitter.com/ccSTPbsw1Z

— NBACentral (@TheNBACentral) February 2, 2023