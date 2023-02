Plus on avance, plus on a l’impression qu’OG Anunoby vit ses derniers jours à Toronto. Le jeune ailier, qui a la cote aux yeux de nombreuses franchises, est dans beaucoup de rumeurs de transfert, et deux équipes seraient même en concurrence directe pour tenter de s’attacher les services du Raptor.

Actuellement à l’infirmerie à cause d’une blessure au poignet, Anunoby ne serait pas contre l’idée de porter un autre maillot que celui de Toronto après la date du 9 février. C’est en tout cas ce qu’indique l’insider Chris Haynes sur son dernier podcast avec Marc Stein, ajoutant qu’OG voudrait profiter d’un transfert pour prendre un nouveau départ dans sa carrière. De quoi booster encore un peu plus les rumeurs à son sujet.

Mais la vraie question, c’est la suivante : quelle franchise est vraiment prête à lâcher du lourd pour recruter OG ?

Récemment, il y a eu pas mal de rumeurs sur les Knicks, qui seraient prêts à envoyer trois picks de premier tour de draft pour récupérer Anunoby, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs extérieurs NBA actuellement et tournant à quasiment 17 points de moyenne en attaque (à 37% à 3-points). Sauf que New York est loin d’être la seule équipe ambitieuse capable d’envoyer un gros capital draft pour tenter de convaincre le boss des Raptors Masai Ujiri. Il y a également les Grizzlies et les Pelicans, qui suivent de très près ce dossier. Toujours selon Chris Haynes :

“Memphis ne veut pas que New Orleans récupère OG. Et New Orleans ne veut pas que Memphis récupère OG. C’est un fait. […] Ces équipes pensent qu’OG peut les aider à franchir un cap supérieur, elles se battent l’une contre l’autre dans la poursuite d’OG. C’est quelque chose qu’il faut surveiller.”

Grizzlies don’t want Pelicans to land OG Anunoby and Pelicans don’t want Grizzlies to get him 😳 https://t.co/wJGSf2IwiN — atbnews.com (@atbnews_) February 2, 2023

Dans une Conférence Ouest peut-être plus ouverte que jamais, Memphis et New Orleans pourraient piocher dans leur grosse réserve de picks de draft pour faire pencher la balance en leur faveur, tout ça dans l’optique de réaliser une grosse deuxième partie de saison. On a déjà parlé des Grizzlies sur le dossier Anunoby, et du potentiel d’un tel transfert pour eux. Concernant les Pelicans, ils voient OG comme une pièce pouvant les aider à rebondir alors qu’ils sont tombés jusqu’à la 10e place de l’Ouest à cause d’une série de 9 défaites consécutives.

“Les Pelicans aiment beaucoup Anunoby. J’ai passé un peu de temps avec les Pelicans ces derniers jours. Ils pensent vraiment qu’OG peut être un bon élément dans leur système et aux côtés des autres joueurs. Ils vont sérieusement le convoiter.” – Chris Haynes

Alors que les Raptors semblent envisager de plus en plus un trade d’OG et qu’ils écoutent désormais les différentes offres, Memphis et New Orleans pourraient bien être les franchises les plus insistantes sur le dossier. Si l’une des deux équipes parvient effectivement à le récupérer, ça risque de faire mal pour la concu…

______

Source texte : podcast #thisleague UNCUT avec Marc Stein et Chris Haynes