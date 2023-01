OG Anunoby, un gros coup à tenter pour les Grizzlies à la trade deadline ?

Franchise à surveiller de près lors des deux semaines à venir, les Raptors peuvent proposer du lourd s’ils décident de se séparer de leurs cadres afin d’amorcer une reconstruction autour de Scottie Barnes. Dans le lot, il y a notamment OG Anunoby, qui pourrait rendre bien des services à une équipe comme Memphis qui vise aujourd’hui les sommets.

Depuis l’arrivée de Ja Morant en 2019, les Grizzlies n’arrêtent pas de grimper les échelons : une participation au play-in game en 2020, un premier tour de Playoffs en 2021, une demi-finale de conférence en 2022, forcément tout ça booste les ambitions. Surtout pour une équipe jeune et talentueuse comme Memphis qui n’a pas froid aux yeux. Surtout quand on voit à quel point la Conférence Ouest semble ouverte cette saison.

Mais les Grizzlies sont-ils suffisamment armés pour aller en Finales NBA dès cette saison, voire les gagner ?

Si vous interrogez Ja Morant, il vous répondra oui. “On est tranquilles à l’Ouest, il n’y a que Boston qui représente un obstacle” disait la superstar de Memphis il n’y a pas très longtemps, preuve de la confiance qui caractérise le groupe de Taylor Jenkins. Cependant, alors qu’ils sont actuellement sur quatre défaites consécutives en déplacement, les Grizzlies se rendent compte de plus en plus que la route vers les sommets est longue et semée d’embûches. Et cela pourrait pousser le manager général Zach Kleiman à tenter un gros coup en amont de la trade deadline du 9 février prochain.

Un gros coup du style OG Anunoby.

🚨 Un client sérieux à surveiller dans la course à OG Anunoby : les Grizzlies. Les Blazers, Knicks et Suns sont toujours agressifs sur le dossier, mais Memphis pourrait entrer fort dans la danse et faire une très belle offre aux Raptors autour de Danny Green + choix de Draft. pic.twitter.com/Hgt0Knb3UR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023

Alors que beaucoup de dirigeants gardent un œil attentif sur les Raptors pour voir ce qu’ils vont faire à la deadline, les Grizzlies possèdent les assets pour essayer de convaincre Masai Ujiri – le boss de Toronto – de commencer les négociations concernant OG. D’après les derniers bruits de couloir, Ujiri ne semble pour l’instant pas très chaud pour transférer des cadres comme Anunoby ou Pascal Siakam, mais peut-être que cela peut changer si une équipe débarque avec une offre incluant plusieurs picks de premier tour de draft en échange. Ça tombe bien, Memphis a tout ce qu’il faut en capital draft pour potentiellement satisfaire Masai. Voici par exemple une offre de trade proposée par Bleacher Report tout récemment :

Direction Grizzlies : OG Anunoby

OG Anunoby Direction Raptors : 1er tour de Draft 2023, 1er tour de Draft 2024 (via Warriors), 1er tour de Draft 2025 (protégé Top-14), David Roddy, Danny Green

Qui dit non ?

Alors que les Raptors récupéreraient un sacré package en matière de picks de draft, les Grizzlies ajouteraient un pur ailier à leur rotation qui pourrait les aider à prendre le pouvoir à l’Ouest. OG Anunoby, c’est non seulement une référence défensive dans la NBA actuelle, mais c’est aussi un joueur de 25 ans qui tourne à plus de 17 points et 5 rebonds de moyenne, à 46% au tir dont 37% à 3-points. Vous l’ajoutez au noyau actuel de Memphis et vous obtenez peut-être le nouveau favori de la Conférence Ouest cette saison.

Habitués à privilégier la Draft et le développement maison plutôt qu’à faire des dingueries sur le marché des transferts, les Grizzlies frapperaient un grand coup en cas de trade d’Anunoby. Le message envoyé au reste de la Conférence Ouest, et même de la Ligue, serait très clair : on joue plus que jamais le titre à Memphis.

Zach Kleiman est-il prêt à faire all-in ?

_____

Sources texte : The Lowe Post / HoopsHype / Bleacher Report