Sur une série de 11 victoires consécutives avant de commencer leur road-trip sur la Côte Ouest, les Grizzlies sont brutalement retombés de leur nuage loin de leurs bases. En effet, Ja Morant et ses copains n’ont toujours pas gagné depuis leur dernier match à la maison le 18 janvier dernier. L’heure de s’inquiéter ?

Avec neuf points d’avance à cinq minutes de la fin face aux Warriors la nuit dernière, Memphis était bien parti pour briser sa mauvaise série de trois défaites consécutives en déplacement. Gagner sur le parquet du champion en titre, ça vous donne en plus une belle dose de confiance lorsque vous connaissez un coup de moins bien en cours de saison.

Mais au lieu de ça, les Grizzlies ont craqué face au petit lineup de Golden State, qui a notamment profité de la sortie de Jaren Jackson Jr. pour six fautes (Memphis était en plus privé du pivot Steven Adams) pour s’imposer malgré l’expulsion de Stephen Curry. Cette rencontre, qui aurait pu permettre aux Grizz de reprendre leur marche en avant, renforce donc plutôt les doutes qu’on peut avoir sur la capacité de Memphis de gagner à l’extérieur.

Quatre défaites de suite pour la bande de Ja Morant loin du Tennessee, mais aussi un bilan global de 11 victoires pour 14 défaites en déplacement sur l’ensemble de la première partie de saison. Bilan très décevant quand on se souvient que les Grizzlies avaient terminé avec le troisième plus gros total de victoires hors de leurs bases la saison dernière (26, derrière Phoenix et Philadelphie).

Mais comment expliquer une telle différence ?

“On doit avoir une meilleure mentalité à l’extérieur. Peu importe qui est dans le lineup, peu importe qui on joue, on doit être meilleurs à l’extérieur. On doit mieux entamer les matchs, avec une mentalité de combattant. On avait l’habitude d’être bons ces deux dernières années. Cette saison c’est plus dur, mais c’est une bonne opportunité pour nous de trouver des solutions à la mi-saison.”

Irrégularité, manque de cohésion, manque d’agressivité et défense suspecte, voilà les éléments que le coach Taylor Jenkins pointe du doigt (via The Athletic) pour expliquer les galères des Grizzlies à l’extérieur cette saison.

The Grizzlies are 20-3 at home and 11-12 on the road.

After Sunday’s loss in Phoenix, @KellyIko caught up with several Memphis players, including Ja Morant.https://t.co/6kxOZXWcKH pic.twitter.com/jQoQP4wzL7

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) January 23, 2023