Six belles affiches au programme de ce soir. À partir de 1h jusqu’à 6h du matin, la planète NBA sera en ébullition, comme toujours. On vous présente tout ça.

# LE PROGRAMME

1h30 : Celtics – Knicks

1h30 : Nets – Pistons

1h30 : Hornets – Bulls

2h : Rockets – Cavaliers

4h : Suns – Mavericks

4h30 : Clippers – Spurs

# À NE PAS MANQUER

Attention au compte officiel de la NBA qui risque de chauffer dès 1h du matin. Le résultat des votes au All-Star Game vont tomber avant le début des matchs, et pourrait même s’accaparer toute l’attention. Alors, les fans des Warriors vont-ils faire l’exploit d’envoyer Kevon Looney ou Jordan Poole dans le cinq majeur du match des étoiles ? Les 5,5 millions de Finlandais vont-ils faire de Lauri Markannen un starter ? Qui sera titulaire et qui seront les capitaines ? Réponse à 1h du matin.

Revenons au terrain maintenant, avec ce joli duel 100% Conférence Est : Knicks et Celtics s’affrontent au TD Garden à 1h30. La franchise de Manhattan reste sur une belle victoire à domicile face aux Cavaliers, et se retrouve aux portes du Top 6. Les New-Yorkais devront faire sans Mitchell Robinson, blessé, et Evan Fournier qui vient de devenir papa. Cependant, les Knicks pourront bien compter sur un Julius Randle en mode XXL depuis plusieurs semaines.

De l’autre côté, Boston caracole toujours en tête de la Conférence Est mais reste sur deux défaites, dont une bien moche face au Magic, sa bête noire cette saison. Les Celtics de Jayson Tatum voudront donc se relancer, néanmoins ils devront se débrouiller sans leur DPOY Marcus Smart, touché à la cheville.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT