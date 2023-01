C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Direction la ligue taïwanaise pour Jeremy Lin. L’ancienne star des Knicks rejoint les Kaohsiung Steelers.

Les Warriors ont décidé d’envoyer Moses Moody en G League pour la première fois de la saison. Écarté de la rotation de Steve Kerr, ça lui permettra de se dégourdir les jambes. (Source : NBC Sports Bay Area)

Preuve de la hype entourant les Kings cette saison, le duo De’Aaron Fox – Domantas Sabonis fait la une du célèbre magazine SLAM.

Light up the League. De’Aaron Fox and Domantas Sabonis cover SLAM 242. https://t.co/gSRUVMFJcN pic.twitter.com/bGqwt0zwJq — SLAM (@SLAMonline) January 26, 2023

L’ancien manager général des Cavs Chris Grant ne rejoindra pas le front office des Hawks. Selon Brian Windhorst d’ESPN, il va rester à San Antonio en tant que scout.

