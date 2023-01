Un temps indésirable, et redevenu indispensable, Kyrie Irving veut prolonger son aventure à Brooklyn. Dans sa dernière année de contrat, le meneur est maître de son avenir et la franchise new-yorkaise doit désormais trancher.

Le meilleur pote de Kevin Durant chez les Nets a gagné le droit d’avoir un gros contrat. Si au début de saison, on ne savait pas de quoi son avenir à Brooklyn allait être fait, Kyrie Irving a su se remettre dans le basket et être irréprochable sur le plan sportif. Encore plus ces derniers temps, où Uncle Drew tourne à 30,8 points et 7,3 passes décisives depuis la blessure de Kevin Durant. Oui, Kai est le patron des Nets sans KD et a pris ses responsabilités. De quoi s’offrir le droit de réclamer un gros contrat et une prolongation dans la franchise new-yorkaise, comme l’a indiqué son agent à Bleacher Report.

“J’ai contacté les Nets à ce sujet. Nous n’avons pas eu de discussions significatives à ce jour. Le désir est de faire de Brooklyn sa maison, avec le bon type d’extension, ce qui signifie que la balle est dans le camp des Nets pour communiquer dès maintenant si leur désir est le même” – Shetellia Irving

Dans sa dernière année de contrat, Kyrie est éligible une extension maximale de quatre ans et d’environ 200 millions de dollars. Pour rappel, des discussions entre le camp Irving et les Nets avaient déjà débuté et le meneur s’était vu proposer une prolongation de deux ans avec des primes en fonction du nombre de matches joués. L’intéressé avait accepté le principe d’un salaire à la baisse, avec ce système de primes. Mais ce qu’il souhaitait était un contrat de 1 an + 1 avec une player option.

Désormais, le meneur réclame un peu plus et si aucune prolongation n’est trouvée, il deviendra agent libre à la fin de la saison et pourrait donc quitter la Big Apple. Mais cela reste hypothétique, tant les Nets veulent aller au bout de leur projet. Car oui, il y a une vraie chance de titre, surtout si KD revient à fond. Les Nets font le travail en l’absence du Slim Reaper et Kyrie Irving démontre son désir de rester impliqué. Le meneur s’est focus sur son job principal : jouer au basket, et il le fait très bien.

Après une longue période d’incertitude et de polémiques, les Nets semblent enfin avoir trouvé la paix. Brooklyn a trouvé son rythme et est considérée comme l’une des meilleures équipes de la conférence Est lorsqu’elle est en pleine forme. Jacque Vaughn a su fédérer et canaliser ce groupe autour d’un objectif commun : la conquête du trophée suprême… et ils mettent actuellement toutes leurs chances de leur côté.

