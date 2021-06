Preview de la soirée NBA : victoire impérative pour Milwaukee face aux Nets, quelque chose nous dit que ça va chauffer

Un match seulement au programme mais une affiche 5 étoiles qui pourrait nous réserver une nouvelle soirée historique. Après leur victoire arrachée au Game 5 grâce à un Kevin Durant premium, les Nets sont en position de remporter cette série dès ce soir. Seulement, plusieurs obstacles viennent se dresser sur leur chemin. Les blessures, le retour dans l’antre des Bucks mais aussi le sursaut attendu de Milwaukee devant son public pour forcer un Match 7

🔥 Le Game 6 entre les Nets et les Bucks, c'est cette nuit sur beIN SPORTS ! pic.twitter.com/TlkwXW8W3v — NBAextra (@NBAextra) June 17, 2021

Cette série a réservé son lot de rebondissements, notamment sur le plan médical. D’abord privés de James Harden pour le début de l’affrontement, les Nets n’ont pas eu froid aux yeux en remportant les deux premiers matchs de la série derrière un KD taille patron, un Kyrie Irving solide et un beau collectif. On se dit alors que l’affiche tant attendue des demi-finales de conf’ peut largement faire un flop si les Nets parviennent à empocher un match dans le Wisconsin. Car, au-delà du résultat final, l’impression générale laissée par les Bucks a été vraiment décevante. Dominés dans les différents compartiments du jeu et largués au score dans le Game 2, les hommes de Mike Budenholzer déçoivent. Une autre attitude était ainsi attendue pour Milwaukee afin de rester en vie dans ces Playoffs. Et la réponse a été à la hauteur dans un Game 3 d’une forte intensité défensive version années 1990, pour une victoire à 86-83. Toujours sans Harden à l’aube du Game 4, les Nets préfèrent temporiser pour ne pas précipiter le retour de leur playmaker. Montrant toutes leurs qualités lors des matchs au Barclays Center, KD et Kyrie ont désormais toutes les clefs en main pour donner la troisième victoire à Brooklyn. Oui, mais voilà, un petit coup du destin touche encore les Nets. Au milieu du deuxième quart-temps, Irving est contraint de quitter les siens à cause d’une cheville qui tourne, laissant alors Durantula tout seul. Pas de miracle, les Bucks égalisent. Lors du Game 5, Kyrie Irving est absent et James Harden, alors incertain, foule finalement le parquet du Barclays Center. Considérablement diminué, le Barbudo ne parvient pas à mettre du rythme dans son jeu et seul son jeu de passe permet aux Nets de tirer profit de sa présence. Cependant, Harden impressionne par sa force mentale et parvient à tenir 46 minutes sur le parquet. Milwaukee mène rapidement dans ce match et fait l’écart. Personne ne croit alors en la capacité des Nets pour revenir au score. Personne, sauf Kevin Durant, qui enfile le costume de Batman. Jouant 48 minutes sur 48, Durant inscrit un total de 49 points, accompagnés de 17 rebonds et 10 passes. Une performance historique qui permet aux Nets de rester en vie dans cette rencontre. Et Batman n’opère jamais sans un Robin, et celui qui décide d’enfiler le costume lors de ce Match 6 est Jeff Green avec ses 27 points à 7/8 à 3-points. Brooklyn repart avec la victoire, Milwaukee avec des regrets et à 3-2, la série réserve encore quelques surprises.

Difficile de prévoir un scénario type dans le Game 6 de ce soir tellement cette série part dans tous les sens. Giannis Antetokounmpo a déjà annoncé en conférence de presse sa volonté de défendre sur Kevin Durant. Eclipsé par la performance XXL du MVP 2014, le Greek Freak a lui aussi livré une prestation de haut vol dans le Game 5 avec 34 points et 12 rebonds, mais on attend de lui qu’il se comporte en patron ce soir pour emmener les siens vers la win. Si son profil long et dur semble adapté pour défendre sur KD, il risque d’avoir moins d’énergie en attaque et d’autres devront assurer côté Milwaukee. Khris Middleton, assez irrégulier depuis le début de série, alterne entre le très bon et le mauvais et son équipe comptera sur son scoring pour dominer les Nets. Jrue Holiday, de son côté, n’aura pas autant de tâches défensives que prévu avec un Kyrie Irving out et un James Harden toujours diminué. Recruté à prix d’or pour faire passer un cap aux Bucks, l’ancien meneur des Pels serait bien inspiré d’inscrire plus de 20 points pour la première fois de la série ce soir. Son irrégularité au tir n’est pas un cadeau pour Milwaukee.

Les Nets eux s’adaptent perpétuellement dans cette série. Remplaçant d’abord Harden par Bruce Brown et Mike James, le second n’est visiblement pas dans les petits papiers de Steve Nash pour substituer Kyrie, encore absent ce soir. Mais Brown apportera ses précieuses minutes pour suppléer sur les postes de guards. Il faudra voir aussi si Steve Nash sera prêt à reposer ses cadres dans ce Match 6. La clef tactique se situe peut-être dans la gestion du temps de jeu de chacun, KD et Harden jouant respectivement 48 et 46 minutes dans le Game 5. Qui peut step-up quand ils sont sur le banc ? Blake Griffin et Jeff Green ont chacun eu leur match référence dans cette série. Un des deux devra peut-être rééditer l’exploit pour espérer repartir de Milwaukee avec une place en Finales de Conférence Est. Car même si Durant pourrait encore marcher sur l’eau, il sera cette fois-ci attendu par un DPOY et seul, il ne pourra sûrement pas mener les siens à la victoire. À voir également comment Harden parvient à jouer avec sa blessure. Joe Harris lui, n’a pas encore eu son match référence dans cette série, et le réveil de son poignet pourrait être une formidable nouvelle pour les fans de BK.

Retour dans le Wisconsin ce soir et si les Nets sont en position de gagner, ils arrivent au Fiserv Forum avec peu de certitudes. Les Bucks eux, arrivent le couteau entre les dents et tenteront d’imposer un combat infernal, comme lors du Match 3 pour que leur performance rentre dans la tête des Nets. Dans une atmosphère qui promet d’être explosive, on saura dès ce soir si Milwaukee a le répondant pour prétendre à devenir champion.