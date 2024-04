Les fans des Bucks peuvent avoir un goût doux-amer en bouche ce mercredi. Giannis Antetokounmpo est victime d’une contracture au mollet et pourrait manquer le début des Playoffs, mais au vu des images d’hier soir lors du match face aux Celtics, la nouvelle aurait pu être bien pire.

Ouf et zut sont deux mots prononcés presque de concert dans le Wisconsin. Shams Charania de The Athletic a débarqué à l’heure du café avec les résultats des examens de Giannis Antetokounmpo. Les nouvelles sont plutôt bonnes, mais elles pourraient tout de même impacter la suite de la saison des Milwaukee Bucks.

L’ailier-fort grec est victime d’une contracture au mollet gauche et selon le journaliste, c’est une blessure qui nécessite d’habitude une à deux semaines loin des parquets. Il précise toutefois que le temps d’absence exact du double MVP dépendra du déroulement de sa rééducation.

Les Playoffs commencent dans 10 jours, ce qui signifie que si Giannis Antetokounmpo revenait à temps, il serait sûrement à court de rythme. Il devrait alors rapidement se remettre dans le bain pour aider son équipe qui peine grandement en cette fin de saison. Mais si la rééducation venait à prendre un petit peu plus de temps, il pourrait même manquer une ou deux rencontres du premier tour.

Les Bucks ont perdu récemment contre Washington, Memphis ou encore Toronto, ils restent même sur 6 défaites lors des 8 derniers matchs. Sans leur franchise player, ils pourraient être l’équipe sur laquelle certains concurrents de la Conférence Est rêvent de tomber en Playoffs. Une phrase qui était impensable avant le coup d’envoi de la saison.

Mais pour Giannis Antetokounmpo, l’annonce ce cette contracture est plus un soulagement qu’autre chose. Lors du troisième quart-temps du match de Milwaukee contre Boston, le Grec s’est fait mal tout seul lors d’une bête remise en jeu dans le troisième quart-temps. Au sol, il se touchait une zone entre le mollet et le talon d’Achille et certains imaginaient une blessure beaucoup plus grave.

Sauf rechute, la star des Daims devrait quand même pouvoir prendre part à la campagne de Playoffs de son équipe et peut-être aider la Grèce à se qualifier pour les Jeux olympiques début juillet.

Plus de peur que de mal, mais ça fait quand même suer.

