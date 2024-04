On avait un match sans beaucoup d’enjeu mais un match entre contenders de l’Est quand même. Les Celtes avec une avance historique sur le reste de l’Est, les Bucks qui veulent s’assurer une deuxième place. Vous prenez les deux, vous mélangez, ça vous donne : un match pas serré. Et un Giannis blessé.

Alors pour info, les Celtics ont mené une fois pendant le match, c’était dans le premier quart et c’était d’un seul point. Brook Lopez l’a pris personnellement à ce moment-là et a envoyé longue distance sur longue distance tout en réalisant du gros contre de l’autre côté du terrain. Privés de Horford et Porzingis ce soir, c’était compliqué d’avoir de la bonne viande dans la raquette pour les Cs et ça ne les a pas aidés. Fin de premier quart, 37-21 Bucks, le Massachussetts ne s’en est pas relevé. La défense de Boston a réalisé une de ses pires performances sur la saison ce soir. Dans un match où tout le monde a été moyen, Giannis s’est encore fait remarquer à la conclusion de lobs suite à de belles actions collectives, et avec du gros hustle pendant la période de temps qu’il a pu jouer.

Des Bucks précis au tir (47,2% de loin et 53,1% au global) qui n’ont pas vraiment été inquiétés ce soir, si ce n’est au moment où Giannis s’est blessé en fin de troisième quart et a dû se faire aider pour retourner aux vestiaires. Il finit quand même la soirée avec 15 points, 8 rebonds et 7 passes. Devinez qui en a profité pour sortir de sa boîte ? Le bon vieux Pat Beverley et sa blessure au poignet, bien sûr ! Meilleur scoreur des Bucks ce soir, il termine à 20 points, 10 rebonds et 3 passes, 8/13 aux tirs, 4/8 depuis le parking. Et en spécifiant à Luke Kornet qu’il est trop petit quand il va scorer sur la raquette des verts, ça serait pas du vrai Pat Bev sinon.

Côté Celtics, il n’y avait pas d’enjeu, et ça se voyait. Permissifs en défense, dominés au rebond et peu agressifs, les Celtics n’ont marqué aucun lancer franc ce soir ! 22 points et 6 passes pour Tatum, 14 points, 3 passes et 10 rebonds avec 4 interceptions pour Jaylen Brown. Meh. Pas sûr que Joe Mazzulla attendait plus de ses hommes ce soir, il aurait carrément pu reposer toute son escouade à l’approche des Playoffs. La différence entre le premier et le deuxième à l’Est en terme de bilan est la plus grande depuis la saison 1971.

Pour les Bucks, c’est une victoire rassurante, sans leur leader pendant la fin de match un poil tendue où les Celtes tentaient de revenir tant bien que mal, calmés par les bons choix de Damian Lillard. Les Celtics n’étaient pas à fond, mais on met fin à une série de quatre défaites qui faisait bien tâche en tant que deuxième équipe de l’Est. L’équipe du Wisconsin se donne de l’air par rapport au Magic et aux Knicks qui rôdent derrière.

