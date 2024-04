C’est sans doute l’une des informations à retenir de cette nuit ultra-intense en NBA. Sur une remise en jeu en fin de 3e quart-temps, Giannis Antetokounmpo s’est directement assis au sol, se tenant le mollet. Il a du être aidé jusqu’au tunnel des vestiaires par ses coéquipiers, et les Bucks ont annoncé quelques minutes plus tard que le Greek Freak souffre effectivement d’une contracture au mollet.

L’image qu’on ne voulait absolument pas voir venant d’un joueur les plus importants de NBA. Face aux Celtics, les Bucks ont gagné 91-104. Ils prennent une victoire, mais perdent bien plus : Giannis Antetokounmpo s’est blessé à la fin du troisième quart-temps, sur une remise en jeu rien de plus classique. Une blessure sans contact, et le joueur directement au sol se tenant le mollet gauche. Voyez vous-même.

A look back at Giannis heading into the locker room in the 3rd quarter pic.twitter.com/9AkFnDCtI0

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) April 10, 2024





Accompagné jusqu’au vestiaire par ses coéquipiers, le Greek Freak souffrirait d’une contracture au niveau du mollet gauche. Un tel pépin met – selon les sites spécialisés en médecine que nous avons consulté (qui parlent en généralité) – environ une à douze semaines pour être entièrement soigné, dépendant de la gravité de la blessure (12 semaines étant dans le pire du pire des cas).

Il est donc très, très peu probable de voir Giannis Antetokounmpo jouer la fin de saison régulière, les précautions seront bien évidemment maximales pour ne pas entraver complètement les chances de Milwaukee en Playoffs. Adrian Wojnarowski a précisé peu de temps avant la fin de la rencontre que le double MVP passerait une IRM dans les heures qui suivent. Nouvelles à venir donc dans la journée.

Antetokounmpo will undergo an MRI on his left calf, sources tell ESPN. https://t.co/AHJpg0Baiz

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 10, 2024

Avant de se blesser, Giannis a inscrit 15 points, 8 rebonds, 7 passes à 7/11 au tir, avec quelques highlights dont un gros contre sur Jaylen Brown.

pic.twitter.com/vaNrRwuEEr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2024

Source : Adrian Wojnarowski, Bucks PR