Knicks – Sixers : 3-1, Jalen Brunson le king de New York ! Apéro TrashTalk

La série entre Sixers et Knicks tient toutes ses promesses jusqu’à présent et après quatre matchs, c’est l’heure de faire un petit point sur ce qu’on a vu et se projeter un peu sur le reste de la série. C’est parti pour un apéro TrashTalk.

Pour retrouver l’intégrale de nos vidéos, c’est par ici.

Comment ne pas parler de cet incroyable Game 4 entre Knicks et Sixers, qui a vu Jalen Brunson foudroyer Philadelphie chez eux ? Incroyable match remporté par New York et qui leur permet de mener 3-1 dans la série, ce qui pourrait ressembler à un début de fin pour Joel Embiid et ses Sixers. Comment New York a su revenir dans ce Game 4 ? Que penser du money time d’Embiid ? Et les coups bas, et l’arbitrage, et les fans ? Odeur de l’Est, c’est l’heure de l’Apéro !