Les Sixers sont actuellement dans une forme olympique ! Tout va pour le mieux du côté de Philadelphie, qui est désormais placée sur le podium de la conférence Est. Une dynamique qui rappelle que la bande de Joel Embiid est très sérieuse et peut prétendre à de grandes choses… et tout ça, bah faut qu’on en parle !

Une victoire d’avance sur les Nets, quatrièmes à l’Est. Les Sixers ont répondu présent au mois de janvier pour se remettre sur les bons rails, derrière un Joel Embiid toujours aussi injouable. La bande de Doc Rivers a même réussi l’exploit de mettre sous verrou Nikola Jokic. Assez costaud pour aller chercher les Bucks et les Celtics au classement ? Rien n’est moins sûr, mais ça cause très fort. Est-ce que la dynamique peut durer jusqu’aux Playoffs ? Et même au delà de la fin de la régulière… en fait, est-ce que ces Sixers peuvent rêver de grandes choses en juin ? Beaucoup de questions, alors on se pose et on en discute !

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !