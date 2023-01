Avoir du flow en dehors du terrain est une règle d’or en NBA. Certains joueurs s’y prennent mieux que d’autres dans le domaine et League Fits – la composante lifestyle du magazine SLAM – avait organisé un sondage auprès des fans pour élire les garçons les mieux fagotés de la Grande Ligue. Tout cela façon All-Star Game, avec un cinq majeur pour chaque conférence. Spoiler : Jaylen Brown ne démarrera pas sur le banc.

Si certains joueurs de NBA n’accordent qu’une importance assez relative au textile et au beau linge lorsqu’ils se pointent pour un match, d’autres s’appliquent tout autant que sur le terrain pour montrer que leur bon goût est aussi développé que leur basket. C’est désormais la règle pour toutes les franchises : petite revue des outfits de chaque membre de la troupe avant chaque match, le tout envoyé en grande pompe sur les réseaux sociaux. De quoi faire bien sûr réagir les fans de basket mais aussi les amateurs de mode.

L’exercice est tout sauf facile, il ne faut pas s’y tromper. Russell Westbrook en est d’ailleurs l’un des plus grands pratiquants. Pour le meilleur… et parfois pour le pire, petite dédicace à son arrivée en gilet jaune à un game. Manquait que le triangle de signalisation et l’odeur de pneu brûlé pour croire à une voiture ayant fini dans le fossé. D’autres jouent la carte de la sobriété, tout en n’oubliant pas de flex un tant soit peu avec une petite paire en collab’ avec un certain rappeur de Houston où une maison de haute couture française par exemple.

Toute cette – longue – introduction pour arriver à ce sondage réalisé par League Fits auprès des fans. L’objectif ? Créer une sorte de All-Star Game du swag en élisant les cinq joueurs les mieux sapés de chaque conférence. Les remplaçants sont aussi cités, histoire de créer un peu de débat. Allez, on envoie les résultats sans attendre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LeagueFits (@leaguefits)

Jerami Grant, Jarred Vanderbilt, Shai Gilgeous-Alexander, Jordan Clarkson et Karl-Anthony Towns sont donc les cinq titulaires de l’Ouest lorsqu’il s’agit de sape. Du flow toujours constant soir après soir et une garde robe qui doit faire l’équivalent de deux stades de foot en termes de longueur, la clé du succès. On remarquera que la vox populi met bien en avant les looks déstructurés, ce qui n’est pas trop compliqué pour Vanderbilt et Towns puisque ça suit globalement la logique sportive des Wolves. La sobriété niveau couleurs est également de rigueur, pas spécialement besoin d’être flashy pour attirer les flashs.

À l’Est, impossible de composer sans Kyle Kuzma dans le cinq. Logique, l’homme nous surprend tous les soirs à base de pulls volés à un géant. Il est accompagné dans le cinq par Jaylen Brown et Jayson Tatum, le duo aussi doué pour accorder les fringues qu’enchaîner les ficelles. Ne reste plus qu’a mentionner Tyrese Haliburton et Antetokounmpo, Thanasis de son prénom. La famille grecque possède des atouts dans tous les domaines, et le temps de jeu famélique du frangin de Giannis lui permet sans doute d’aller faire pas mal de shopping.

Les remplaçants ? James Harden et sa veste façon carnaval de Dunkerque, mais aussi le poncho de Gary Trent Jr et le look rockstar bien cuir de Kelly Oubre. Des outfits toutes bien affirmées, en même temps pourquoi se priver. Le niveau n’est pas toujours le même sur le terrain, mais ces gars là ont parfaitement intégré que la NBA n’était pas qu’une ligue, mais un mode de vie. Qui passe bien sûr par du flex devant les objectifs.