La liste des jeunes crackitos qui iront se la donner lors du Rising Stars Challenge est connue ! Comme chaque année, les meilleurs rookies et sophomores de la NBA sont invités à s’affronter sur le parquet du All-Star Game. Depuis la saison passée, des joueurs de G-League sont aussi conviés et… cocorico, le frenchie Sidy Cissoko sera à Salt Lake City !

Bang, une liste de 28 noms annoncée en vif par Shams Charania, et l’on sait désormais qui participera au Rising Star Challenge du prochain All-Star Game ! Le match rassemble les meilleurs jeunes de la ligue pour les faire s’affronter autour d’une formule rajeunie depuis l’année passée. L’idée ? Voir les graines les plus prometteuses de la ligue sur le même parquet. Depuis l’année dernière, des joueurs de G-League sont conviés à l’événement, toujours en respectant le critère d’être un beau prospect NBA en devenir.

2022-23 NBA Rising Stars at All-Star Weekend in Salt Lake City: pic.twitter.com/4jbg1Mo02d — Shams Charania (@ShamsCharania) January 31, 2023

Allez, on passe à la liste tant attendue. Chez les rookies, on retrouve sans surprise Paolo Banchero, mais également Jabari Smith Jr, Keegan Murray, Jalen Duren, AJ Griffin, Jaden Ivey, Jalen Williams, Walker Kessler, Andrew Nembhard, Jeremy Sochan et Bennedict Mathurin. Leurs aînés d’un an ne sont pas en reste, et la liste est tout aussi prestigieuse : Jose Alvarado, Scottie Barnes, Josh Giddey, Jalen Green, Quentin Grimes, Bones Hyland, Evan Mobley, Trey Murphy III, Alperen Sengun et Franz Wagner.

Des beaux noms de partout, qui ont tous de l’impact dans leurs équipes respectives. Cette année, le nombre de joueurs de G-League passe de quatre à huit, avec certains joueurs déjà en NBA sous forme de two-way contract. Nous avons donc Scoot Henderson, Sidy Cissoko, Mojave King, Kenneth Lofton Jr, Leonard Miller, Mac MacClung et Scotty Pippen Jr. La présence de Sidy, dont nous avions fait la présentation cet été, est un élément important puisqu’il s’agit de la récompense d’une belle première partie de saison au sein du G League Ignite. Rendez-vous est désormais pris le 17 février pour voir tous ces jeunes cracks donner tout ce qu’ils ont devant le public de l’Utah.

Source : Shams Charania