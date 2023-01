Quinze jours après l’ouverture des votes pour le All-Star Game 2023, c’est le moment de faire un premier point sur les potentiels titulaires des deux conférences. Qui se dirige vers Salt Lake City ? Faut qu’on en parle.

C’est une date qu’on entoure toujours sur le calendrier, ce fameux 6 janvier où on découvre les premiers votes du All-Star Game. Le moment idéal pour confirmer les tendances pour certains (retrouver nos pronos pour l’Est et l’Ouest), mais aussi de rigoler un peu en voyant certains votes des fans. Alors, à quoi ça ressemble cette année ?

Lakers’ LeBron James and Nets’ Kevin Durant lead the NBA’s first 2022-23 All-Star fan voting returns: pic.twitter.com/ObI4WQjnuH — Shams Charania (@ShamsCharania) January 5, 2023

Premier constat, pas trop de surprises avec les leaders. Capitaines l’an passé, LeBron James et Kevin Durant arrivent en tête des sondages, même si Giannis Antetokounmpo talonne KD à l’Est. À côté de ça, des votes serrés un peu partout et rien n’est joué. À l’heure actuelle, les titulaires des deux Conférences seraient :

Stephen Curry – Luka Doncic – LeBron James – Anthony Davis – Nikola Jokic à l’Ouest.

Kyrie Irving – Donovan Mitchell – Kevin Durant – Giannis Antetokounmpo – Joel Embiid à l’Est.

Des noms qui pourraient bien changer prochainement car certains garçons (Zion Williamson et Jayson Tatum notamment) sont tout proches au classement et peuvent rebattre les cartes. À noter que le vote des fans ne compte que pour 50% dans le choix des titulaires. Le reste étant décidé par les joueurs eux-mêmes et les journalistes. Les coachs auront eux à voter pour les remplaçants.

On retient aussi de ce premier suffrage que certaines fanbases sont toujours aussi motivées au moment d’aller voter. Les fans des Warriors ont réussi à placer six représentants dans le Top 10 de la Conférence Ouest, backcourt et frontcourt cumulés ! Les Lakers font aussi très fort avec quatre joueurs dont la coqueluche Austin Reaves. Enfin, les Knicks ont visiblement plus envie d’envoyer un Derrick Rose qui fait banquette à New York plutôt que Julius Randle ou Jalen Brunson, non présents sur ce premier listing.

Déjà quinze jours de votes dans les urnes et encore quinze jours encore avant d’avoir les noms des dix titulaires pour le All-Star Game 2023. Le suspense demeure.

Source texte : Shams Charania / The Athletic