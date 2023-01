Brooklyn Nets : et si ça allait jusqu’au titre ? Apéro TrashTalk

Depuis le départ de Steve Nash et son remplacement par Jacque Vaughn, une nouvelle équipe est née du côté des Brooklyn Nets. Une équipe de deux superstars et de role-players bien en place. Et si ça allait jusqu’au titre ? C’est l’heure de l’apéro TrashTalk.

Les Nets sont-ils de contenders à prendre très au sérieux ? Difficile de ne pas répondre oui à cette question tant Brooklyn rayonne depuis de nombreuses semaines. Au fond du trou en début de saison, les copains de Kevin Durant ont trouvé un nouveau souffle depuis l’arrivée de Jacque Vaughn. L’ancien assistant de Steve Nash a su créer une magnifique dynamique au sein de l’équipe et depuis la machine est lancée. Sur les talons des Celtics à l’Est, les Nets sont l’équipe en forme du moment et l’épouvantail qui risque d’inquiéter beaucoup de monde au printemps prochain. Alors, est-ce que Brooklyn a les cartes en main pour choper le Larry O’Brien Trophy ?

