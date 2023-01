C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Bojan Bogdanovic est sur le départ : Bucks et Cavaliers ont manifesté leur intérêt auprès de Detroit

Si l’ailier se fait la malle, Killian Hayes serait donc – selon notre appréciation chauvine – le franchise player des Pistons

Les Suns demanderaient un joueur « de calibre Playoffs » dans le package en échange de Jae Crowder

Les Cavaliers gardent espoir pour Isaac Okoro, sous contrat jusqu’à l’été 2024, qui aurait lui-même l’envie de prolonger dans l’Ohio

Bruno Caboclo s’est engagé avec le club allemand de ULM (ancienne équipe de Killian Hayes)

Sur nos autres réseaux

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)