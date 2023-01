La NBA ne serait pas ce qu’elle est sans toutes ces stats, sans tous ces trophées de fin de saison. En ce qui concerne celui de ROY ? De Rookie Of the Year ? De meilleur joueur de première année ? Disons qu’il est parfois (souvent) le préambule à une carrière en or. Chamberlain, Jabbar, Jordan, O’Neal etc, Ja Morant ou Luka Doncic pour les plus récents, bref peu de trompettes dans le lot vous l’avez compris. Cette année ? La promo est assez folle et un buffle américano-italien mène la troupe.

(Stats arrêtées au 5 janvier)

#10 Jeremy Sochan

Qui n’est pas encore membre du FC Sochan Montbéliard ? Petit rookie bien en vue du côté des Spurs, fraîchement entré dans ce classement suite aux sorties de Tari Eason et Shaedon Sharpe. Jeremy les petits plats dans les grands, avec un mois de décembre à 11 points à 46% au tir dont 28% à 3-points (encore un petit effort), 6.2 rebonds et 3.2 assists en 25,8 minutes par match. Petite blessure au quadriceps au début du calendrier de l’avent, pour finalement accrocher un bilan de 4 victoires et 6 défaites avec San Antonio sur le reste du mois. Un pic à 23 points, 9 rebonds et 6 assists contre New Orleans, puis cette très moyenne (mauvaise) entame de l’année 2023 : deux matchs, deux défaites, 53 minutes, 5 points, 8 fautes et 5 ballons perdus. Relève la tête gamin.

Stats 2022-23 : 8,6 points à 46% au tir et 21% à 3-points, 4,6 rebonds, 2,4 passes et 1,5 contre en 25,2 minutes

really nice game from jeremy sochan vs the pelicans. thought he navigated and saw the floor exceptionally well both on and off the ball pic.twitter.com/icUNlKu3jH — Dan Favale (@danfavale) December 23, 2022



#9 Jalen Duren

Intérieur des nineties qui sent le bitume et les dessous d’arceaux, longiligne, une sorte de Jermaine O’Neal qui s’est gouré d’époque. Un petit plus/minus de -134 qui illustre bien la grosse marge de progression en défense. Sa palette offensive est elle aussi à développer : autre chose que du « Je saute, je récupère, je monte ». Mais pour un bébé de 19 ans (20 seulement en novembre prochain), les stats sont là. On ne se rend pas vraiment compte du temps dont dispose – par son statut de plus jeune joueur de NBA – Jalen Duren pour élever ses fondamentaux au rang supérieur. Déjà le 7e plus gros dunkeur de toute la Ligue : la marge de progression est folle.

Stats 2022-23 : 7,6 points à 63% au tir, 8,5 rebonds, 1 passe et 0,7 contre en 24,3 minutes

Jalen Duren’s pure size and strength is most evident in his ruthless ability to dunk a basketball. He ranks #7 in the NBA for total dunks with 78 as a rookie. Below are some of my favourites—just watch how much the backboard shakes—he’ll bring the hoop down one day 😤👀 pic.twitter.com/uzdu1k6WOV — Jack Kelly (@jack_kelly_313) January 4, 2023



#8 AJ Griffin

Lui aussi est tout jeunot : 19 ans et 133 jours, “seulement” le 16e choix de la dernière cuvée, un chouette profil de poste 3 à polir. Ça dégaine très solidement (pour un rookie) à 3-points, la mécanique est bonne, l’investissement dans le jeu collectif aussi. Sur ses 34 rencontres disputées, Jalen A.J. Griffin a été récompensé à dix reprises par une apparition dans le cinq de départ. Il semblerait que Nate McMillan l’ait dans la zone rose du viseur. Mais voilà, les Hawks sont 9e de la Conférence Est et A.J. Griffin – encore baigné à l’eau de jouvence – n’est pour l’instant pas le rookie “qui fait gagner”. Il est bon, solide, et la perspective d’avenir l’est tout autant. Efforts à poursuivre.

Stats 2022-23 : 10,1 points à 46% au tir et 36% à 3-points, 2,2 rebonds et 1,1 passe en 21,5 minutes

The rook has it going early. pic.twitter.com/PzUdNwcESW — Bally Sports: Hawks (@HawksOnBally) December 31, 2022



#7 Walker Kessler

Un blaze vraiment bizarre mais une ligne statistique grandissante sur le mois de décembre : 9.5 points et 8.7 rebonds de moyenne, presque le double-double, le 22e choix du Jazz aurait le 2e meilleur pourcentage de NBA (derrière le 73,3% de Nic Claxton) avec un peu plus de tirs déclenchés. C’est toutefois un vieux de la vieille. L’intérieur aura 22 ans en juillet prochain, ce qui – comparé à Jalen Duren – lui laisse bien moins de temps pour se mettre au diapason. Mais Walker Kessler n’a pas attendu d’être mis sous pression pour se rendre utile. Statut de 4e contreur de NBA avec 1,8 scotch par match, une chouette alternative à la dissuasion de Rudy Gobert, parti s’éclater (non) dans le Minnesota. Bien gamin, et désolé d’avance pour la vidéo.

Stats 2022-23 : 6,8 points à 73% au tir, 6,5 rebonds et 1,8 block en 18,8 minutes

GET OUT THE WAY WHEN ZION IS COMING THROUGH!!!!@PelicansNBA | #Pelicans |📺:BSNO pic.twitter.com/sLKfY2uyzd — Bally Sports New Orleans (@BallySportsNO) December 14, 2022



#6 Jalen Williams

On le sentait en jambes pendant la Summer League, Jalen Williams a réussi à transposer toutes ses belles promesses à l’étage supérieur. Le Thunder s’en sort avec une pile électrique en attaque, capable d’absolument tout (et parfois n’importe quoi), aux mollets remplis de dynamites et à la lecture du jeu – même si perfectible – déjà bien avancée. Un joueur frisson comme l’était Dimitri Payet à West Ham. Comparaison bancale ? Peut-être, mais Jalen Williams pourrait encore grimper dans ce classement si le Thunder décide de sortir les grosses chenilles dans les prochaines semaines. Tous les ballons dans ses mains. Les moyennes statistiques qui grimpent. Vous connaissez la musique.

Stats 2022-23 : 11,5 points à 51% au tir et 28% à 3-points, 3,6 rebonds et 2,8 passes en 27,6 minutes

Jalen Williams can handle, guard up or down, finish smoothly or with force, make plays off the bounce, and his shot is starting to come together. Showed it all last night Rook to keep your eye on pic.twitter.com/muGPaDdWME — NBA University (@NBA_University) January 4, 2023

#5 Keegan Murray

Le 127e « Murray » de NBA, pas mal de petits défauts à gommer, mais dans l’ensemble Keegan tient pour l’instant son statut de 4e choix de draft. Surtout pour un choix de draft de Sacramento. On notera son exceptionnel mois de décembre avec 12.7 points à – accrochez-vous bien – 46% à 3-points. Chouette période récompensée d’un premier trophée de Rookie du mois. C’est top pour un poste 4 de 22 berges (qui en aura 23 cette année). C’est top, à condition que sa progression ne rencontre pas moult et maintes embûches. On parle du ténor de la cuvée. Le mec a déjà une femme, trois enfants et un Scénic avec coffre aménagé pour le labrador. Pas trop de place pour l’irrégularité donc, cette fin de saison se doit d’être impeccable (et encore meilleure que la première partie).

Stats 2022-23 : 11,5 points à 42% au tir et 39% à 3-points et 3,9 rebonds en 28,8 minutes



#4 Jabari Smith Jr.

Le petit couac. On n’a pas vraiment envie de le voir dans cette situation chaque mois. Il y a du talent, énormément, mais c’est encore un peu timide à cause… de son âge. Il n’a que 19 ans et aucune responsabilité dans le “naufrage” du navire Rockets. On sait que Stephen Silas est sur la fin de route, peut-être son éviction ramènera-t-elle un peu de logique dans la structure des offensives texanes (2e équipe de NBA qui perd le plus de ballons). Une fois tout le décor arrangé, Jabari Smith Jr. sera déjà dans de meilleures dispositions pour performer comme doit performer un 1er choix de draft. À noter tout de même ce petit career high daté du 23 décembre dernier : 24 points et 10 rebonds dans une défaite contre Dallas.

Stats 2022-23 : 12,1 points à 39% au tir et 33% à 3-points, 7,1 rebonds et 1 block en 30 minutes

Jabari Smith scored a career-high 24 PTS (59% FG) with 10 REB in the loss pic.twitter.com/tYHIzHYuKb — Ballislife.com (@Ballislife) December 24, 2022



#3 Jaden Ivey

Un dragster tout ce qu’il y a de plus classique. Le mec fonce, absorbe les contacts et en sort soit vainqueur – auquel cas il crie et bombe le torse devant un public abruti par l’action – soit perdant, et alors c’est le retour en défense tête baissée après un petit regard adressé aux arbitres. On ne dit pas que le joueur est relou à mater hein, toujours un plaisir, de surcroît il lève correctement la tête et sert les partenaires. Mais dans un monde qui nous habitue à la nouveauté, cé trop nul de devoir louanger le gosse de Clyde Drexler. Sinon bravo il mérite son podium.

Stats 2022-23 : 14,9 points à 41% au tir et 31% à 3-points, 4,1 rebonds, 4 passes et 1 interception en 29,8 minutes

#2 Bennedict Mathurin

Candidat très très sérieux pour le trophée de Sixième homme de l’année, et candidat “juste” sérieux pour le titre de ROY. On ne lui en prédit qu’un seul sur les deux, la faute à une petite vermine américano-italienne classée juste au-dessus, mais c’est déjà très bon. Seulement deux matchs sur le mois de janvier mais déjà 19 et 21 points sur Sixers et Raptors : peut-il tenir la moyenne des 20 unités sur le reste de la route ? C’est la condition sine qua non pour espérer doubler Banchero. Il aurait alors le bilan collectif (Pacers 7e à l’Est) et les stats individuelles. À seulement 20 ans, bah c’est bien.

Stats 2022-23 : 17,4 points à 42% au tir et 34% à 3-points, 3,9 rebonds et 1,4 passe en 28,2 minutes

Bennedict Mathurin with the slam off the T.J. McConnell dime.🔨 pic.twitter.com/rtBAUGaO8Z — Indiana Pacers (@Pacers) December 31, 2022



#1 Paolo Banchero

Tous les mois c’est la même. Le mec est n°1 au milieu d’un Magic qui joue bas mais joliment. Déjà des moves de tonton, la palette offensive d’un All-Star. On ne sait pas quoi ajouter sur le Rookie du mois à l’Est, donc on vous laisse avec l’hymne italien pour clôturer ça.

Stats 2022-23 : 21 points à 44% au tir et 31% à 3-points, 6,7 rebonds et 4 passes en 34,2 minutes

Sources : basketreference et ESPN