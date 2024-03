Lors de la victoire des Rockets contre le Jazz samedi soir, Kris Dunn et Jabari Smith Jr. en sont brièvement venus aux mains sur une prise de position poste bas. Exclus dans la foulée, les deux joueurs ont été rattrapés par la patrouille. La NBA a annoncé deux matchs sans paie pour Kris Dunn et un seul pour Jabari Smith Jr.

Jabari Smith Jr. sera donc absent pour accueillir les Blazers ce soir, et Kris Dunn ne sera pas là pour les matchs face aux Mavericks et aux Spurs. L’incident était survenu au début du second quart temps, alors que Jabari tentait de prendre position face à Kris Dunn, ces derniers s’échangent des politesses. Kris Dunn cherche à calmer les choses à sa manière en saisissant le Texan par le colbaque avant de tenter de lui coller une avoine ou deux. Séparés, puis exclus, on n’en parle plus.





Enfin, jusqu’à la conférence de presse. Le coach de Houston Ime Udoka a en effet déclaré après coup :

“Je pense que c’est un peu le prolongement du dernier match, ils s’étaient accrochés la dernière fois qu’on les avait joués. Là, je crois que Dunn l’a frappé, ils se sont empoignés et ont envoyé quelques coups. Rien n’a touché, mais à partir du moment où tu envoies un coup de poing, tu vas te faire expulser.”

Ime Udoka fait référence au match du 20 janvier où les deux joueurs avaient reçu une faute technique pour une petite altercation, sans coup de poing. Et en effet, si l’on s’intéresse au règlement, il dispose que : “Tout joueur qui donne un coup de poing, qu’il touche ou non, a commis un acte antisportif. Il sera expulsé après confirmation […] et sera suspendu pour au moins un match”.

Jabari Smith Jr s’était éclipsé du vestiaire avant l’arrivée des journalistes. Kris Dunn quant à lui, a commenté son expulsion. Il a déclaré ne pas se rappeler du dernier incident et a ajouté :

“On s’échange quelques mots, on se pousse un peu et l’instant d’après on se fait éjecter…”

Voilà pour sa vision de la bagarre. L’absence de Kris Dunn ne devrait pas représenter un trop gros problème pour le Jazz qui essaye activement de perdre des matchs pour bien se placer à la Draft. Pour les Rockets, heureusement, le prochain adversaire qui est Portland, tanke activement. Houston qui a lancé le grand plan Playoffs en ayant gagné 8 matchs cruciaux d’affilée dernièrement doit compter sur Jabari Smith Jr. qui dépanne au poste de pivot depuis la blessure d’Alperen Sengun. Visiblement, c’est Jeff Green qui devrait prendre ses minutes dans la rotation pour l’échéance à venir.

Trois matchs de suspension au total pour les deux bagarreurs, pas de commentaire pour Jabari Smith Jr. et Kris Dunn n’en fera pas tout un foin non plus. Bonne nouvelle pour les avides de dégelées, les Rockets se rendent sur les terres du Jazz pour encore deux matchs cette saison : ce vendredi et le jeudi 11 avril.

Source texte : Houston Chronicle